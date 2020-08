Fernado González solicitó el regreso del tenis a las autoridades

Poco a poco ha ido regresando la práctica de los diferentes deportes en nuestro país, así como también varios deportistas de alto rendimiento han retomado sus entrenamientos, siempre con las medidas sanitarias requeridas por la autoridad.

Precisamente a ellos fue a quién se dirigió el ex tenista chileno, Fernando González a través de un tweet, donde les preguntaba si las dimensiones de una cancha de tenis es una distancia suficiente para que puedan jugar dos personas.

Es distancia suficiente para que puedan jugar 2 personas ? @MindepChile @ministeriosalud @DrEnriqueParis @pdazan “Las dimensiones de una cancha de tenis son de 23,78 metros de longitud y 10,97 metros de ancho, dejando un espacio al fondo igual o mayor a 3,65 metros. — Fernando Gonzalez (@fergonzalezel) August 5, 2020

A lo que la cuenta del Ministerio del Deporte, le respondió al “Bombardero” manifestando que “deportes como el tenis pueden practicarse, sin embargo, los recintos son los que tienen limitantes. La apertura de recintos privados está permitida a partir del paso 3 pero con una concentración máxima de 5 personas en espacios cerrados y 25 en espacios abiertos”.

Pero el intercambio de tweets, no terminó ahí, ya que González le respondió a la cuenta del Mindep, preguntando si “¿Los centros comerciales son públicos? Pregunto porque fui a comprar algo que no era de primera necesidad y no era el único cliente”.

El mensaje del ex tenista tuvo mucha repercusión en la red social, donde claramente manifestó su inquietud por las medidas que se van adoptando desde las autoridades.