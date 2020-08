Crisis en la industria: Masivos despidos en fútbol joven y femenino a raíz del Covid-19

La pandemia del coronavirus ha afectado al fútbol en todos los parametros posibles. Desde la suspensión indefinida del torneo hasta la partida de múltiples jugadores por problemas financieros.

Los clubes para mitigar el impacto económico han tenido que tomar decisiones, donde la mayoría han apuntado a las ramas juveniles y femeninas de sus equipos.

En este reportaje especial de ADN Deportes, se contactó a los 18 clubes de Primera División, 15 de Primera B y tres de Segunda División, en total se conversó con 36 equipos. A continuación, presentamos los resultados:

Aún mantienen las ramas vigentes

De esa muestra, solo hay seis clubes de Primera División que mantienen la relación contractual con sus equipos de fútbol joven y femenino. Estos son: Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Santiago Wanderers, Deportes Antofagasta y Huachipato. A ellos se suman dos de Segunda División: Arturo Fernández Vial y Deportes Concepción.



Por su lado, el Presidente del Club Social Deportes Concepción, Víctor Tornería, resaltó la importancia de generar identidad a través de los juveniles. “Desde que los hinchas recuperaron al club, hemos tratado de retomar las bases y las raíces de los 70, donde Deportes Concepción fue un equipo formador. Los chicos son el futuro de nuestra institución, la mejor inversión que podemos hacer es en nuestro fútbol joven para que tengamos jugadores identificados, como hoy que contamos con Gabriel Vargas”.



El Presidente de Arturo Fernández Vial SADP, Ángelo Castiglione, explicó por qué siguieron pagando los sueldos.”Tomamos la decisión de proteger nuestro mayor activo que son las personas, mantuvimos las remuneraciones, ayudamos a los más necesitados. Hacer ese sacrificio económico y relacional es lo mínimo que podemos hacer“.



No pudieron aguantar el chaparrón

En los datos obtenidos por el reporteo de ADN Deportes, hay no menos de 119 personas finiquitadas que formaban parte del fútbol joven o femenino.

Estos funcionarios corresponden a seis equipos de Primera División: Universidad de Concepción, Deportes Iquique, Deportes La Serena, Cobresal, Coquimbo Unido y Unión La Calera. Y a nueve equipos de Primera B: Deportes Temuco, Deportes Puerto Montt, Deportes Santa Cruz, Cobreloa, Unión San Felipe, San Luis, Deportes Valdivia y Rangers.

El ex preparador físico de Cobresal, Carlos Navarro, explicó cómo percibe el panorama actual.”Esta pandemia ha sido una bomba atómica para el fútbol joven, fútbol femenino y las escuelas de fútbol. No solamente en términos del proceso formativo que se lleva a cabo, sino que ha afectado de manera grave las fuentes laborales”.

Uno de los entrenadores finiquitados del fútbol femenino de Deportes La Serena, Ignacio González, detalló que espera volver al elenco granate cuando retorne la actividad.”Es entendible por todo lo que está pasando, no solamente en el fútbol sino que en otros trabajos. En lo personal yo fui finiquitado, nosotros seguimos en contacto con las muchachas por algo personal, pero no es nada que ver con el club. Estamos esperando que todo esto pase para poder volver, porque nos dieron la posibilidad de volver cuando retornara el fútbol“.



El ex preparador de arqueros del fútbol joven de Universidad de Concepción, Ángelo Sanhueza, confesó que se dio cuenta de la necesidad de tener algo de respaldo, por la inestabilidad del fútbol joven. “Me vi en la necesidad de salir a buscar trabajo, hoy estoy trabajando de ayudante de mecánico mientras esté el tema de la pandemia, quizás estudiar para tener algo bajo de la manga, porque uno se siente desprotegido y ve lo frágil que es esto”.

El jefe técnico del fútbol joven de Unión San Felipe, Rodrigo García, detalló la ayuda que les dan a los funcionarios que fueron desvinculados. “El club se vio obligado a finiquitar a los que no tenían participación laboral directa. Todos los profesionales siguen comprometidos con su trabajo, es una manera de retribución al buen gesto que ha tenido la dirigencia de Unión San Felipe. El club tiene un gesto no solo para los profesionales que han dejado de trabajar que es dar una caja de alimentos mensual“.

Staffs a la espera del retorno

Si bien, existen múltiples staffs técnicos que no han firmado un finiquito, hay no menos de 150 personas del fútbol joven y femenino bajo la Ley de Protección al empleo.

De esos, siete equipos de Primera División tienen a su personal de estas ramas en la AFC: Everton, Unión Española, Curicó Unido, O’Higgins, Audax Italiano, Palestino y Unión La Calera y cinco equipos de Primera B: Ñublense, Deportes Copiapó, Magallanes, Deportes Temuco y Rangers.

Hay que recordar que el máximo de tiempo para acogerse a la Ley de Protección al Empleo es de seis meses, por lo que si el Congreso no amplía este período, en septiembre los clubes tendrían que tomar una decisión sobre qué pasará con estos trabajadores.

Uno de los entrenadores que trabaja en el fútbol joven de Unión Española y que está bajo el seguro de cesantía es Jaime Carreño. El técnico aseguró que a pesar que está suspendida la relación contractual no han parado sus funciones.”Difícil la situación hoy en día, desde marzo que estamos en el seguro de cesantía, pero de igual manera seguimos trabajando con los chicos en plataforma Zoom. Creo que hay que seguir formando jóvenes como han llegado al primer equipo”.

¿Y los que no tenían relación formal con el equipo?

Uno de los problemas más importantes del fútbol joven y femenino es que no se trabaja con un contrato formal. A continuación presentamos un repaso por los clubes que no han sellado dicho vínculo.

El ex jefe técnico de las divisiones menores de Colchagua, Raúl González, manifestó la necesidad de hacer un cambio en ese aspecto.”Nosotros no tenemos contratos ni siquiera boleteamos, para recibir alguna ayuda del Gobierno. Lamentablemente nos quedamos sin trabajo y sin ingreso. La gran riqueza de esta Sociedad Anónima es finiquitar lo más fácil que es el fútbol joven“.

El presidente del colegio de técnicos, Carlos Ramos, afirmó a ADN Deportes, que luego de este reportaje decidieron solicitar una reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para analizar este tema con urgencia.

Además, hay seis equipos que no les afecta económicamente tener un cuerpo técnico de fútbol femenino, porque no dependen de los ingresos del club sino que reciben ayuda de alguna Municipalidad o funciona con autogestión.

La entrenadora del fútbol femenino de Unión La Calera, Paola Mendoza, hizo un llamado a la dirigencia cementera para que comiencen a pagar a los cuerpos técnicos.

“Nos facilita el nombre pero nosotros no estamos contratadas. Todos los recursos que hemos obtenido ha sido gestión nuestra. Hay muchos equipos que han mejorado, pero nosotras seguimos estando en el último eslabón. Estamos tratando de comunicarnos con la municipalidad de Calera para apretar a esta gente para que se ponga las pilas de una vez por todas, porque mucha palabra pero poca acción”.



Deportes Iquique es uno de los pocos equipos que dejó a sus jugadoras a la deriva. La futbolista Silvana López confesó lo difícil que ha sido este tiempo para ellas.

“Nosotras nos encontramos a la deriva con nuestras compañeras, alcanzamos a entrenar un mes con nuestro preparador físico, nos dijeron que hasta que haya fecha no vamos a entrenar, así que nos dieron la tarea de que cada una se cuide y entrene individualmente. Lamentablemente no todas tienen los conocimientos de entrenar solas“.

El entrenador de San Marcos de Arica Femenino, Raúl Figueroa, confesó que él tomó el mando para que las jugadoras no queden abandonadas.”Nosotros no somos remunerados, no hay un cuerpo técnico oficial, estoy yo de forma voluntaria para que no queden botadas. Tenemos que luchar que el próximo año el cuerpo técnico sea rentado. Nos falta que el club nos apoye un poco más“.



Se espera que la próxima semana la ANFP anuncie los protocolos para un posible retorno de las categorías mayores del fútbol joven. No obstante, la preocupación está más vigente que nunca en todos los staffs técnicos.