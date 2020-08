Clarence Acuña: “Tengo una meta, volver a U, esta vez como gerente técnico, y ganar la Copa Libertadores”

Tras casi 10 años de retiro del fútbol profesional, el camino de Clarence Acuña siguió ligado al fútbol. El exmundialista de Francia 98′ hoy trabaja en Conmebol, pero con la aspiración de volver a Chile para tomar un cargo dirigencial en, idealmente, en la Universidad de Chile.

El volante, en conversación con Las Últimas Noticias, comentó que “me siento orgulloso de ser funcionario de la Conmebol. Hoy todo está transparentado, incluidos los dineros que se reparten a las distintas federaciones. Cualquier persona puede entrar a la página web y ver todo. Además, de 140 personas que hoy están en la Conmebol, solo tres vienen de la época anterior“, partió diciendo.

Gerente técnico en el Área de Desarrollo de la Conmebol, Acuña aseguró que llegar a FIFA no es un objetivo para él, pero si arribar al CDA “la FIFA no es un objetivo ahora para mí. Pero reconozco que estando solo y con los años más cuadrado me he puesto y tengo una meta: volver a Universidad de Chile, esta vez como gerente técnico, y ganar la Copa Libertadores“, dijo el volante que defendió a los azules entre 1997 y el 2000.

“Estuve en O’Higgins como gerente deportivo, el desafío era ser campeón y lo conseguimos. Para llegar a la Conmebol tuve que postular con muchos candidatos y logré ser elegido. Vine como funcionario y a los dos meses me ascendieron. Me gusta fijarme metas y cumplirlas. Ahora mi sueño es ganar la Copa Libertadores“, complementó el exNewcastle de Inglaterra.

Al finalizar, le consultaron si llevaría el mismo proyecto a Colo Colo o la UC “igual iría, pero mi primer opción es la U“, así como confesó porque no mira hacia O’Higgins “creo que este es un reto para un club grande de Chile“, dijo.