Ronnie Fernández y críticas de la gente: Si un jugador no va al Real Madrid, son todos malos

Ronnie Fernández, delantero chileno que se encuentra jugando en Al Fayha del fútbol árabe analizó su presente futbolístico y criticó la poca atención que se le presta al futbolista nacional que juega en el extranjero.

En conversación con Despelotados, el formado en Santiago Wanderers, analizó que si a un jugador no llega a la élite mundial, no se le considera. “Aquí en Chile, si el jugador no va al Real Madrid o al Barcelona, son todos malos. También hay un poco de culpa de la prensa, creo que no se engrandece al jugador que sale de Chile”.

Ante las constantes críticas que reciben los chilenos que emigran al fútbol mexicano, Fernández aseguró que no se ha valorado la importancia de dicha competencia. “Yo veo muchos comentarios criticando a las ligas de México o la misma MLS, que son mucho más empoderadas. A veces da para pensar que, si no es la Premier o España, como que los demás no tienen mérito. Uno ve a Fabián (Orellana) que la está rompiendo en España y tampoco hay mérito”.

Fernández registra pasos por Bolivar, Deportivo Cali, además de diversos clubes en el fútbol internacional.