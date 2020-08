Diego Rivarola y su vínculo con nuestro país: “Yo soy lo que soy gracias al fútbol chileno”

En el segundo capítulo de “Grítalo América” por ADN, el web show deportivo de Alberto Jesús López, conversaron con el ídolo histórico de Universidad de Chile, Diego Rivarola.

En la ocasión, “Gokú” se refirió a la salida de José Luis Navarrete de la presidencia de Azul Azul, afirmando que Cristián Aubert es igual de ordenado y estructurado. “Yo creo que un corto plazo no habrán muchos cambios, yo creo también el club hoy, como está el fútbol, no está tampoco para hacer tremendos cambios. Yo creo que, conociendo un poco a Cristián (Aubert), que es una persona igual que José Luis Navarrete, ordenado, estructurado, va a querer conocer cómo está funcionando internamente el club”, señaló.

También reveló una anécdota sobre un posible fichaje en el Colo Colo de Claudio Borghi. “Yo cuando me voy el año 2005 de la U, él venía llegando a Colo Colo, y él estaba armando este equipo que después ganó muchas cosas, y cuando él se entera por los medios que yo me voy de la U, me llamó y me dijo que estaba armando un equipo potente y buscaba jugadores como yo (…) Y yo le dije ‘te agradezco, me encantaría que me dirijas en otro club, menos en Colo Colo’“, indicó.

Finalmente se refirió a la opción de haber defendido a “La Roja”, en donde Rivarola sostuvo que le hubiera gustado, pero por temas legales nunca pudo nacionalizarse. Además aseguró que él es lo que es gracias al fútbol chileno. “Todos saben que yo soy argentino, y siempre dije que yo soy un argentino que me siento un jugador del fútbol chileno, porque mi carrera está acá, yo soy un agradecido del fútbol chileno, yo soy lo que soy gracias al fútbol chileno. Tal vez en algún momento me hubiese gustado (…) pero nunca pude hacerme chileno por una cuestión de años, nunca pude nacionalizarme”, sentenció

