Francisco Tapia, el defensor de Barnechea que costeó sus estudios manejando Uber

Por Patricio Barrera

Francisco Tapia tiene 31 años, actualmente juega de defensa en Barnechea. Ha vestido las camisetas de Magallanes, Deportes Melipilla, San Luis y Rangers.

El futbolista además de dedicarse al deporte también está en cuarto año de la carrera de Derecho, pero para poder costear sus gastos tuvo que manejar Uber.

El defensa huaicochero, conversó con ADN Deportes, donde nos contó lo complejo que han sido estos últimos años entre el fútbol y la sala de clase.” El 2017 estando en Santiago tomé la decisión estando en la segunda profesional con Barnechea. Nada fue fácil, los dineros no alcanzaban y me puse el overol y comencé a trabajar en Uber, en la mañana entrenaba, tarde manejaba y luego me iba a clases”.

Incluso, Tapia confesó que en las concentraciones también repasaba la materia.”Muchas veces me tocó estudiar y estar en la habitación con mi ex compañero Allan Luttecke, que siempre entendió y apoyó, bajaba el volumen de TV y dejaba que estudiara con la luz encendida y muchas veces aguantaba las repeticiones que yo debía hacer en voz alta, ambos aprendimos”.

El defensor expresó las dificultades que ha tenido estudiando. “El cursar online me ha permitido estar con mi familia y ganar ese tiempo, pero los otros tres años fueron presenciales, de lunes a sábado en horario vespertino. Muchas veces al jugar los viernes con Barnechea iba a clases todo adolorido, ni la escalera del metro podía subir”.

El jugador de Barnechea destacó el rol que tuvo Pablo Galdames en este desafío. “Opté a una beca deportiva de Pablo padre, postulé y salió. No tenía dotes para el tema científico y viendo la malla curricular, me propuse un desafío grande, ya que siempre me llamó la atención el mundo del derecho y desde el primer año me encantó la carrera“.

Tapia expresó lo duro que ha sido estar lejos de su familia.”Ellos están en Viña del Mar, yo estoy en la semana full Santiago y viajo el día o los días libres. Hoy al volver a entrenar y tener que cursar online, me he tenido que acomodar, entre la familia, los entrenamientos y las clases”.

Finalmente, el futbolista comentó qué quiere hacer en el futuro. “Me quiero especializar en Derecho Civil o Penal, ambas me gustan mucho, pero no me cierro a otra. Quiero un mejor futuro familiar y personal, teniendo claro que la carrera en el fútbol es muy corta”, sentenció.