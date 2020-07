El exdelantero español, David Villa, fue acusado de acoso sexual por una extrabajadora del New York City, club donde militó hasta el 2018.

Según la víctima, quien se da a conocer como Skyler B en su cuenta de Twitter (@ItsmeskylerB), Villa la habría toqueteado en diversas oportunidades mientras ella hacía su pasantía en el club norteamericano. “El hostigamiento que sufrí en el New York City FC fue tan malo que ahora la idea del deporte profesional me aterra. Quedarse en el campo del atletismo me aterroriza. Estoy cambiando toda mi carrera porque la mierda que me hicieron arruinó mis sueños”, señaló.

“Pensé que estaba teniendo la oportunidad de toda una vida cuando obtuve esa pasantía. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba todos los putos días y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis héroes”, aseguró.

En tanto el “Guaje”, mediante un comunicado, negó tajantemente las acusaciones, afirmando que el acoso es un problema importante para la sociedad y que su equipo legal ya trabaja para aclarar estos hechos.

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday.

— Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020