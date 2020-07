Luis Rojas y su deseo en Universidad de Chile: Quiero ser campeón y ganar títulos internacionales

Si existe un jugador en el cual los seguidores de Universidad de Chile tienen mucha expectativa en él, ese es Luis rojas. El mediocampista se dio a conocer en el Sudamericano Sub 17 que clasificó a la Copa del Mundo de Brasil el año 2019 siendo titular en la máxima cita planetaria de la categoría.

En conversación por Instagram Live con “Fútbol Joven Chile” habló de su participación en el certamen mundialista y que le permitió lograr tras aquel campeonato. Rojas firmó su primer contrato como profesional con los universitarios, a pesar de las complicaciones que hubo y que lo mantuvo muy cerca de dejar la institución, sumado a ofertas que llegaron desde Inglaterra, Alemania y Brasil, entre otras. Finalmente sigue de azul por los próximos tres años.

“(El Mundial) fue una puerta que se me abrió para poder firmar por la U y para poder jugar. Me gustaría quedarme, pero eso es relativo, porque quiero jugar. Es una presión pero me gusta”, dijo el joven valor de los laicos.

Sobre sus objetivos en el primer equipo, Rojas fue claro y señaló que “Quiero ser campeón con la U. Sacar títulos nacionales, títulos internacionales y que vaya creciendo el fútbol chileno y nosotros como club. Sacar lo que más se puede”.

Además, el jugador de 18 años mandó un “recado” a la dirigencia y el deseo que tiene Marcelo Díaz de volver en enero al CDA. “El nivel que él tiene va a ayudar a todos. La limpieza del juego, para avanzar, para defender, yo creo que ayudaría caleta. Marcelo Díaz es un jugadorazo y tenerlo de compañero, uno aprendería mucho”, aseveró Rojas.

Finalmente, comentó lo fuerte que han sido estos entrenamientos postpandemia, pero lo feliz que están todos los compañeros con el regreso a las prácticas.