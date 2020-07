Juvenal Olmos eligió entre Bielsa, Klopp, Mourinho y Guardiola: “A mí por la cercanía me gusta más Bielsa”

Juvenal Olmos, ex entrenador de la selección chilena y la Universidad Católica, entre otros equipos, conversó con “Los Tenores Puertas Adentro” y entró de lleno en el debate del momento en el mundo del fútbol tras el ascenso del Leeds United de Marcelo Bielsa a la Premier League.

De seguir en Inglaterra, Bielsa compartirá competencia con tres técnicos icónicos del fútbol moderno: Pep Guardiola, Jürgen Klopp y José Mourinho. “Detrás de cada uno de ellos hay una historia, un debate y una consecuencia. A mi, por la cercanía, me gusta más Bielsa. Le lleva más años a los otros, pero el tipo está bien enraizado con los chilenos. Me gusta mucho, ojalá que le armen un buen equipo en el Leeds. Es un tipo provocador por excelencia, un Klopp con más años. Y Klopp matiza, Bielsa no. Me gustaria saber de que efectivamente no retrocede en su propuesta”, analizó Olmos en el diálogo con Aldo Schiappacasse.

Obviamente, el hoy comentarista del Canal del Fútbol aprovechó para hacer una autocrítica cuando tuvo la opción de dirigir tanto en clubes como en la Roja. “Me quemé muy rápido, quemé fichas que los entrenadores necesitan para largo aliento. No alcancé a disfrutar de lo que como entrenador lograba y mi cabeza, en vez de estar en el presente, estaba proyectada hacia el futuro. Los conflictos que tuve fue por aquello, como cuando dije que iba a desaparecer el “10 clásico”. Me quise embarcar en todas las peleas y responderle a cada uno. Eso me desgastó e hizo que mucha gente, incluso yo mismo, enturbiara mi cabeza. En cancha hice un trabajo bueno, pero fuera de cancha hice uno malo. Terminé hipotecando una carrera que tenía bastante potencial“.

Ya al margen de las bancas nacionales desde hace 13 años (salvo un breve paso por Veracruz de México en 2018), las preocupaciones de Olmos hoy van por otro lado. “Estamos opacos, tristes a nivel de sacar gente con ideas renovadoras. Me parece lento el tranco del INAF y más lento el del Colegio de Entrenadores. Tenía mucha fe en que el paso de Arturo Salah en la ANFP iba a marcar un antes y un después de la permanencia de los entrenadores chilenos en la vanguardia del fútbol pero no ocurrió nada de eso”, sentenció uno de los pocos técnicos chilenos que ha dirigido a alguno los clubes grandes y a la selección en este siglo.

Por lo mismo, Olmos enfatizó la falta de personalidad de los entrenadores nacionales respecto a los que rápidamente llegan desde el extranjero a ocupar los banquillos. “La gran diferencia con los argentinos es que muchas veces el DT argentino llega con menos conocimiento pero mucho más patudo. Llega a la cancha y se desarrolla en la cancha y fuera de ella. Se decía que el DT es sólo cancha y que las comunicaciones no eran parte de tu capacidad de desarrollo. Hoy nos encontramos con que la mayoría de los programas tienen como entrevistados a técnicos de afuera. Los entrenadores nacionales no están en el micrófono”, cerró quien fuera campeón de la Primera B con Unión Española en 1999 y monarca de la Primera División dirigiendo a la UC en 2002.