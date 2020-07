Locales en el CDA: La idea que fue rápidamente descartada por Universidad de Chile

Tras ver al Real Madrid que hizo de local en el Estadio Alfredo Di Stefano, debido a las remodelaciones que se llevan a cabo en el Santiago Bernabeu, en la última recta de La Liga española, de inmediato surgieron fanáticos de la Universidad de Chile que pensaron la idea que el equipo de sus amores ocupase el mismísimo CDA una vez que vuelva la competencia.

El motivo en común era “ahorrar el arriendo del Estadio Nacional y usar ese presupuesto para otros fines”, es por eso que clamaron por la necesidad de usar la Cancha “Leonel Sánchez”, que es el nombre que lleva el ex mini estadio.

Pero ¿El CDA cumple con los estándares necesarios para que el primer equipo haga de local en ese lugar?

Técnicamente la cancha tiene las medidas requeridas por la FIFA, pero en su aspecto mínimo. Recordar que cuando los universitarios juegan amistosos a puertas cerradas lo hacen en esa cancha. Sin embargo, hay un tema de transmisión televisiva que podría complicar. El 9 de enero de 2016 en plena pretemporada, la U jugó ante el Audax Italiano, duelo que fue televisado a través de las pantallas de Mega. En aquella ocasión, Alberto Jesús López relató el cotejo. El Trovador del Gol recordó que en aquella oportunidad “la previa la hicimos al borde de la cancha, pero tuvimos que relatar desde atrás del arco en las oficinas del CDA. Quizás eso fue lo atípico y el detalle que se podría mejorar el tema de la zona de transmisión, aunque los jugadores se ven bastante más cerca”, entendiendo que “en esa ocasión, los tiros de cámara eran distintos y probablemente en un duelo de primera, los estándares sean otros”, dijo el relator.

Otro que regularmente asiste a La Cisterna y ocupa la cancha es Horacio Rivas. El ex defensor e integrante de la Corporación de las antiguas figuras “Más Allá del Horizonte” cree que sería una buena idea, entendiendo que tiene ventajas y desventajas.

“Si cumple con las condiciones no veo con malos ojos jugar en el mini estadio, entendiendo que hay un tema que la cancha no tiene las mismas dimensiones que la del Nacional. Ver si le conviene al equipo o no jugar ahí, en fin. Sería una buena oportunidad no solo de ahorrar dinero, sino hacer una localía en su recinto donde entrena permanentemente”, comentó “Carepato”.

El deseo de los Hinchas

El ahorro, es el principal argumento que esgrimen los aficionados de la U para así usar esos fondos entre los funcionarios y familias del club, ya que es una época dura desde el punto de vista económico.

No obstante, hay distintas miradas en esa situación, entre las cuales además de las finanzas, está el contexto país con el tema de la pandemia. “No se si importa mucho el lugar, no debería ser tema si se juega en el CDA o en el Nacional, excepto por el aspecto económico del CDF. Si Azul Azul lo que va a ahorrar lo invirtiera en algo productivo para el club y sus hinchas estaríamos preocupados de eso, pero como sabemos que no es asi, creo que el tema económico no es el punto, sino el tema sanitario debiese primar”, enfatizó Natalia Dávila, Encargada de comunicaciones de la Asamblea de Hinchas Azules.

Mientras que a otros seguidores azules les motiva la idea que la U haga de anfitrión en su predio de entrenamientos, lugar donde verdaderamente lo sienten como propio.

Azul Azul y su decisión

Universidad de Chile arrienda el Estadio Nacional según estándares, vale decir según partidos y si estos superan o bajan de una cierta cantidad de espectadores o incluso los banderazos.

Y tomando en consideración que una vez retomada la competencia los partidos serán sin públicos en las gradas es que Azul Azul investigó e hizo todas las averiguaciones necesarias entendiendo que fue una idea, una opción para la dirigencia jugar de local en el CDA.

Idea que lamentablemente fue decayendo de manera paulatina, básicamente por el tema logístico de las transmisiones televisivas, como también otros aspectos.

El Gerente General de la institución, José Ignacio Asenjo en conversación con ADN Deportes detalló todos los procedimientos y diversas consultas que realizaron para así tomar la mejor decisión.

“Hicimos las averiguaciones con la ANFP, hablamos con el CDF incluso para ver los requerimientos que tiene para poder jugar acá, pero hay un tema con la cancha que, si bien tiene las medidas mínimas, hay un tema con la reja que está muy cerca de ella, no era lo ideal, pero hicimos las averiguaciones”, dijo el directivo.

Además, considerar accesos para delegaciones, trabajo para la prensa y otras incomodidades que podrían gatillar llevar un compromiso de Primera a ese lugar.

A pesar de esta negativa, Asenjo entregó una buena información para los azules y es que se llegó a un acuerdo para seguir ejerciendo la localía en el recinto ñuñoíno. “Con el Estadio Nacional tenemos una buena relación. Es la que más conocemos y nos permite tratar nuestros sponsors y exhibir nuestras marcas de la mejor forma. Hicimos la evaluación y creemos que es mejor el estadio”, finalizó.

Es así como una corta vida tuvo la idea que Universidad de Chile jugase sus duelos como dueño de casa en la Cancha “Leonel Sánchez” del Centro Deportivo Azul.