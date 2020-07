Juan Carlos Orellana y el conflicto en Colo Colo: “Harold ha sabido llevar las cosas”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex jugador de Colo Colo, Juan Carlos Orellana, más conocido como el “Zurdo de Barrancas” quién se refirió a la actual situación del país y la actualidad deportiva, principalmente de los albos.

El ex delantero comentó como ha vivido la pandemia: “No estábamos para nada preparados, ha sido muy complicado, se veía muy lejos pero hoy en día esto está, pero yo soy optimista, se habla de que pronto podría haber una vacuna, han bajado los casos. Optimista porque es una cosa que nos atacó, el virus es un enemigo invisible”.

Dueño de una pegada increíble, Juan Carlos Orellana entregó su visión de la falta de pateadores en actual fútbol chileno: “Debiera ser al revés, con la pelota es más liviana, es más fácil pegarle a la pelota, creo que, en lo que he podido observar con el fútbol formativo, se especializa poco en el tema, he visto poco trabajar este tiro libre, en el fútbol tan conservador que hay hoy en día, esas pelotas paradas es un arma que se puede utilizar, pero si no lo trabajas en la semana, si no hay especialistas, difícilmente puede salir, si esto lo llevas al fútbol formativo, creo que por ahí podría empezar esto a que salgan buenos pateadores”.

Pese a sus grandes temporadas en Colo Colo y en O’Higgins, Orellana no pudo disputar un partido de un mundial con la camiseta de la selección chilena, algo que para él tiene una principal razón, el ex técnico Luis Santibáñez: “Nunca tuve buen feeling con Santibáñez, lo tuve una pasada por O’Higgins y siempre Santibáñez arrastraba un lote de jugadores, no sé si eran 6 o 7 que siempre andaban con él para todos lados, y yo la verdad es que no era del gusto de Santibáñez pero siempre estuve en la pre selección y quedó algo ahí en el aire de poder haber asistido a algún mundial porque yo me sentía con la capacidad de poder jugar”.

Siempre muy recordado por su paso por los albos, el “Zurdo de Barrancas” se refirió a la problematica que ha existido del plantel albo con sus dirigentes: “Creo que Harold fue muy con los pies en la tierra, quiso negociar y encontró la respuesta negativa de parte de los jugadores, ahora el problema de Colo Colo, es que muchos jugadores están en el ocaso, entonces restarle plata a ellos en un momento de incertidumbre, porque no saben si van a seguir en Colo Colo, Paredes por retirarse, se les complicó demasiado, pero el problema real es que todos los equipos del fútbol tienen ese problema, así que es complicado el tema de restarle platas a los jugadores, no sé si ellos se van a poner en la posición que está viviendo todo el país”.

“Harold ha sabido llevar las cosas, Colo Colo regresa a las prácticas, yo creo que debe ser el equipo más complicado, por lo que dices tú, el tema económico”, agregó el atacante.

Repasa la entrevista completa entre Aldo Schiappacasse y Juan Carlos Orellana, en una nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.