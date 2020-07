José Pedro Fuenzalida dijo que Colo Colo es el más grande, la UC la mejor institución y la U tiene la barra más grande

El pasado jueves, Universidad Católica volvió a las prácticas en San Carlos de Apoquindo en medio de las medidas de sanidad necesarias impuestas por el Minsal para, en las próximas semanas, buscar el regreso definitivo del torneo nacional.

En ello, el capitán de la UC, José Pedro Fuenzalida, conversó con DirecTV y habló sobre los tres equipos grandes del país: Colo Colo, la U y su equipo, destacando que la historia dice que los albos son los más grandes de Chile y que los azules tienen la mejor hinchada.

En “Chapa” aseguró que “siempre he dicho, tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país, y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”, dijo.

“Después, según lo que yo creo, Universidad Católica es lejos la mejor institución y la Universidad de Chile, para mí, tiene la barra más grande del país. Son cosas que uno opina y generan controversias”, agregó el multicampeón con los cruzados.

En lo mismo, aseguró que no le agrada cuando sus frases las sacan de contexto “muchas veces la gente no lee la frase completa, se queda con el título y entiendo que cada uno tiene su visión. Trato de no involucrarme, porque se generan polémicas”, cerró.