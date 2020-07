Gonzalo Fierro contó anécdota de carrete con Arturo Vidal: Al día siguiente no pude ir a entrenar

Ya con el regreso a los entrenamientos por parte de los clubes de Primera División y la B, el retorno del fútbol profesional está cerca de concretarse, pero en la previa, las anécdotas en medio de la cuarentena se siguen dando.

En este caso fue el exlateral de Colo Colo, Gonzalo Fierro, quien contó una historia que protagonizó con Arturo Vidal “no recuerdo que hora era, ya nos estábamos por venir con mi mujer, y cuando le dije ‘nos vamos’, aparecieron guardias y entre varios amigos apareció Arturo (Vidal). Nos saludos, y siempre hemos tenido buena relación y celebramos la noche, en un día de semana“, relató Fierro.

En conversación con Jugados de Vía X, el excapitán albo dijo que “pasó la hora y eran cerca de las seis y media de la mañana, y tenía que ir al entrenamiento (en Colo Colo) y no pude ir. Me fui a la casa, y con las copas demás no iba a llegar en ese estado. Decidí abortar misión, llamé y dije que estaba enfermo“, reveló.

Pese al relato, Fierro se negó a dar detalles de cuándo ocurrieron los hechos y quien era el entrenador de Colo Colo por esa época.