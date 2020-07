“Aún no me explico qué pasó”: Jugadores del “Maracanazo” uruguayo recordaron el histórico título

Hace 70 años, Uruguay dejaba a todo un país en silencio tras conseguir su segundo mundial (Copa Jules Remit en aquel entonces) tras vencer por 2-1 a Brasil en el estadio Maracaná. Un triunfo cimentado en el esfuerzo y sacrificio de sus jugadores, que sirvió para cimentar el concepto de la “garra charrúa” en el mundo deportivo.

En ADN.cl quisimos recordar este hito especial del fútbol mundial en conjunto con un archivo histórico del periodismo nacional. Durante el año 1995, la revista Don Balón publicó un reportaje de Danilo Díaz y “Pepe” Alvújar en el que conversaban con Roque Máspoli, Óscar Omar Míguez, Julio Pérez y Juan Alberto Schiaffino. Aquellos jugadores fueron partícipes de la mágica jornada de la “Celeste” en suelo brasileño.

Por ejemplo, Julio Pérez, mediocampista derecho de aquel mítico equipo uruguayo solo tenía 24 años al lograr la hazaña. Sin embargo, en aquel momento estaba seguro y confiado del rendimiento de su equipo en el Mundial, donde no contaron con una preparación acorde a las exigencias. “Nos preparamos a la rápida, como todo lo que se hace en Uruguay. Yo nunca había visto jugar a un equipo europeo. Contra Suecia y España fuimos sorprendidos pues ellos usaban todo para combatir. Los tres partidos de la ronda final comenzamos abajo, pero no los perdimos. Con Brasil lo mismo. No sé si será por inconsciencia, pero en la cancha nosotros estábamos tranquilos”.

Roque Máspoli, arquero del combinado uruguayo aseguró que ese torneo fue clave la actuación de Alcides Ghiggia, goleador en dicho encuentro. “Con los europeos nos costó porque no los conocíamos, pero a Brasil lo teníamos calibrado. Ghiggia fue el mejor jugador del Mundial. Todos los goles vinieron por él. La gente no se acuerda de eso. Fue imparable. Después los dirigentes nos dieron medallas de plata y ellos se pusieron las de oro”.

Mientras que Juan Alberto Schiaffino, volante de creación y considerado por los expertos como el mejor jugador uruguayo en la historia, no entendía décadas después cómo Brasil perdió la posibilidad de ganar ese torneo en condición de local. “Todavía no me explico qué le pasó a los brasileños. Se confiaron demasiado, creyeron que con el gol de entrada en el segundo tiempo estaban seguros, pero crecimos y nos llevamos la copa”.

Óscar Omar Míguez, delantero de los celestes quiso recordar en dicha entrevista al entrenador del equipo logró transmitir la calma para lograr los objetivos. “Nuestro técnico, Juan López, fue muy importante. Era una persona bonachona, jamás se salía del marco y siempre trataba de solucionar todo por las buenas”.

A 70 años de aquel triunfo histórico, el fútbol sigue sorprendido por el temple de los uruguayos para revertir un escenario tan adverso y escribir uno de los capítulos más emocionantes en la historia del deporte.