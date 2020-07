Marco Antonio Etcheverry: “Me encantaría dirigir a Colo Colo”

Por Alberto Jesús López

El exmediocampista de Colo Colo, Marco Antonio Etcheverry, habló con el “Trovador del Gol” en el programa ‘Grítalo América’ sobre su intención de dirigir a los albos en un futuro próximo, y también tuvo palabras para la selección chilena.

¿Mantiene las ganas de dirigir a Colo Colo?

Me encantaría, honestamente sería muy lindo, me gustan los retos, tengo la personalidad para hacerlo, sé lo que representa Colo Colo, lo veo con una posibilidad, Colo Colo si o si es el receptor del 60 % de los mejores jugadores del país entonces yo creo que tienes grandes posibilidades de hacer una gran campaña y el momento se da y ojalá se de en algún momento si iríamos emocionadísimo a Colo Colo.

¿Cuál sería su sello?

Colo Colo yo creo que no tiene otra chance de ser muy ofensivo ,Colo Colo tiene que ser protagonista si o si del torneo, del partido, Colo Colo no puede entrar a esperar ,no lo hace nunca, la gente no lo va a permitir ,Colo Colo siempre va a ser la energía y la garra ,lo representa su hinchada que está todo el tiempo encima y creo que me identifico mucho con Colo Colo como los clubes grandes y muy populares de cada país ,por ahí hay partidos que no puede jugar bien pero si con el machucar y machucar de seguir, insistirá veces se puede ver hasta desordenado y tienes que ir al frente, si tienes que ir al frente y creo que esa es la escuela de Colo Colo ,no puede entrar a esperar al rival, yo me identifico mucho con Colo Colo en ese sentido, es uno de los equipos populares que no podes entrar a esperar ,no podes ir a defenderte con Colo Colo no creo que lo vaya a hacer nunca.

Usted fue compañero del Marcelo Vega, él señaló que es el mejor 10 de la historia del fútbol Chile, ¿qué opinión tiene al respecto?

Cuando yo lego acababan de contratar al Guatón ,fue con el mejor me llevé, teníamos la misma posición entonces hicimos una gran amistad, para mí es un crack y yo creo que si con Valdivia, con el Coto Sierra son jugadores muy diferentes a los demás, creo son los jugadores que tienen la batuta para ser los mejores número 10, en una votación muy dividida seria y por mi amistad por supuesto con el guatón para mí es un fuera de serie ,tenía un talento especial y aparte que tenemos una amista muy grande así que para mí es un crack el guatón.

¿Pero si tuviera que elegir entre esos nombres a quien coloca como mejor 10 de la historia del fútbol chileno?

El más antiguo que me acuerdo es Jorge Aravena, después no me acuerdo para que voy a mentir, pero creo que el guatón Vega está de primero; entre él, Coto Sierra, Valdivia y Aravena yo creo que el Guatón, si…el Guatón.

Reinaldo Rueda al mando de La Roja.

Él ha tenido grandes resultados, un técnico que hablan muy bien de él, una vara muy alta, venia de dos técnicos también muy capaces, técnicos que revolucionaron el futbol no solo aquí, en todos lados como Bielsa y Sampaoli para mí son dos técnicos extraordinarios.

¿Con Reinaldo se pueden seguir consiguiendo cosas?

Normalmente cuando hay cambios, porque hay una generación nueva también que que seguro va a llegar, que tienen un gran nivel quizás diferente, no han tenido lo mediático que han sido los otros porque han sido dos Copas América importantísimas, pero tienen un gran nivel de futbolistas y yo creo que el profe como se está manejando ahora el fútbol, todo bien mecanizando todo bien estudiado está difícil para todos.

¿Si estuviera dirigiendo, a quien se lleva de la Generación Dorada de Chile?

Yo creo que entre Vidal y Alexis marcaron muy buena diferencia a nivel Mundial, creo que son jugadores extraordinarios, siguen jugando a un nivel increíble, siguen jugando en un club top de Europa y a un gran nivel, entonces son jugadores que hay que agradecerle mucho como hinchas ahora que somos del fútbol; estuve con Vidal en el último partido que lastimosamente no fue bueno para Chile en La Paz en la eliminatoria ,tuve la oportunidad de saludarlo, de conocerlo, porque él era muy niño cuando yo llegué a Colo Colo ,hablamos muy poquito, deseándole el mayor de los éxitos ,por supuesto que estaba muy dolido él con el resultado porque se le complicaba mucho pero fuimos a saludarlo, a darle el apoyo a darle la mano en la espalda ahí para que siga con la energía que sigue jugando. Creo que Vidal ha sido un jugador extraordinario para el fútbol chileno y lo que representa y lo que hace, la entrega y las ganas, podés jugar mal, pero la actitud tiene que estar siempre en juego.