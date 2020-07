Hace 16 años Claudio Bravo debutó en la Selección Chilena

Hace 16 años, un 11 de julio de 2004, Claudio Bravo debutó en la Selección Chilena en el duelo que terminó en empate 1-1 frente a Paraguay en Arequipa, partido válido por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América.

El arquero en conversación con La Roja.cl recordó su primer partido con el equipo nacional. “Tengo un recuerdo imborrable de aquel día. Fue cumplir un sueño que me costó mucho alcanzar. Sin embargo, la mejor conclusión de ese día fue que debía trabajar el doble para poder mantenerme por muchos años en el lugar que siempre soñé estar. Del partido no recuerdo mucho, quizás sólo la jugada del gol. Pero me quedé con la enorme felicidad por poder representar a mi país”.

Además, Bravo confesó lo que significa para él vestir la camiseta de la Roja.”La Selección es un cúmulo de sentimientos. Representa una satisfacción gigante por poder defender y representar a mi país. Tiene una importancia tremenda de la cual siempre estaré orgulloso y agradecido por todo lo que he vivido en ella“.

Al ser consultado sobre cómo quieren que lo recuerden los hinchas. El guardameta respondió: “Como una persona profesional que siempre intentó dejar las cosas en lo más alto”.

Finalmente, Bravo comentó lo que significa para él la obtención de las dos Copa Américas. “Ambos recuerdos son maravillosos. Pero lo que jamás se me olvidará es la felicidad de todo nuestro país. Eso es lo más maravilloso que he podido vivir como futbolista. El poder entregar alegría y felicidad junto a mis compañeros a todo un país. ¡Eso es lo máximo!”, sentenció.

El duelo frente a la selección paraguaya en 2004 fue el primero de los 123 partidos que ha disputado el actual arquero del Manchester City.