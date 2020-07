Rubens Nicola: “Chile es mi segunda patria y me hizo muy bien vestir el manto sagrado de Colo Colo”

Durante los ’80 hubo un delantero brasileño que dejó su huella en el fútbol chileno vistiendo varias camisetas, Unión Española y Colo Colo entre ellas, y que es recordado hasta hoy como un gran artillero extranjero que pasó por el balompié local.

Se trata de Rubens Nicola, quién conversó con Aldo Schiappacasse en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, desde Cabo Frío en Brasil, lugar donde ha recibido a muchos chilenos que han llegado al gigante sudamericano.

“Hasta el 2018 yo tenia un restaurante cerca de la playa y hoy día, yo vivo de recibir a los chilenos, a los argentinos que los voy a buscar al aeropuerto y los coloco en el hotel, los saco a pasear, a bailar, a comer y me pagan algo diario por eso. En la época de de verano yo he recibido más de 3 mil chilenos”, explicó el ex delantero hispano.

Incluso, para el mundial de Brasil el 2014, Nicola pudo compartir con varios hinchas de la “Marea Roja”: “Los chilenos estaban todos hospedados en Rio de Janeiro y venían todos acá a darme un abrazo y pasaban el día conmigo en el bar, en la playa y volvían a Rio para ver jugar a Chile”.

Su primer equipo en Chile fue Unión Española en 1980, luego continuo en Everton, Cobresal, Rangers hasta llegar a Colo Colo en 1984: “Yo me fui de Colo Colo porque me prometieron que Caszely no renovaría el contrato, y como Caszely renovó el contrato por un año más, yo debería haberme quedado un año más, el 85 sería un año estupendo para mi si yo me hubiera quedado en Colo Colo. El cuerpo hace cosas que la cabeza no piensa”.

Otro de los equipos más recordados por los que pasó el delantero brasileño fue Curicó y Rangers, donde guarda grandes recuerdos: “Curicó me abrió la puerta en un momento muy importante de mi vida, porque la asociación de los huasos de Curicó eran los que me pagaban a mi el sueldo, entonces fue un momento estupendo, lo pasamos muy bien con Roque Mercury , pero como dice el eslogan ‘En Talca – Paris, Rubens Nicola’, ese es el eslogan que yo cambie”.

El ex artillero también recordó su paso por Deportes Laja, donde incluso organizó eventos con Checho Hirane, Coco Legrand y Miguelo.

Finalmente, entregó un mensaje que retrata su paso por nuestro país, donde actualmente viven dos de sus hijos: “Yo digo que Chile es mi segunda patria, que Rangers es mi segunda piel y me hizo muy bien vestir el manto sagrado de Colo Colo”.