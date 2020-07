Marcelo Araujo y su disconformidad por el reestreno de “Fútbol de Primera”: Quedó mal hecho

A sus 73 años, Marcelo Araujo conversó con “Los Tenores Puertas Adentro” y confesó que mira con recelo la vuelta al fútbol. Siente que sin público pierde color y calor. A lo sumo encuentra graciosos los espectadores virtuales que ofrecen las ligas europeas en desarrollo, o los hinchas de cartón instalados en diversos estadios. No le gusta el fútbol español, prefiere el alemán, y asegura que en Sudamérica estamos muy retrasados al compararnos con esa competencia.

Pese a todo, el autor del “shilenooo” cuando relataba los partidos de Marcelo Salas en River Plate es un convencido de que el fútbol presente es mejor que el pasado, y que a futuro se jugará incluso mejor que ahora.

En su convicción desmerece incluso el título mundial alcanzado por Argentina en 1978, a su juicio obtenido “gracias a las ayudas que se tuvo de la dictadura militar. Ese no es un recuerdo gratificante para mí. Después Argentina fue campeona del mundo de manera espectacular con Bilardo, Maradona y un funcionamiento táctico diferente (…). Posteriormente nos llenamos de frustraciones pese a tener, según dicen, al mejor jugador del mundo: Lionel Messi”.

El conocido narrador se cuelga del ex presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, para definir a la “Pulga” en comparación con Maradona. “Para los miércoles dame a Messi , para los domingos Maradona”, en relación a que las definiciones de los grandes torneos son en fin de semana, y Messi no ha logrado rescatar títulos valiosos con su selección.

Dice que no conoce al actual entrenador de Argentina, Lionel Scaloni. Que su candidato era Diego Simeone tras la “vergüenza” (sic) de la albiceleste en Rusia 2018. También se pregunta por qué su país se niega a tener un técnico extranjero.

Sobre el documental Fútbol de Primera: 20 años, que se estrenó en Netflix el mes pasado, y donde Araujo es protagonista, el comunicador señaló no sentirse conforme. “Me parece que está mal hecho, Netflix merece tener otro tipo de respuesta tecnológica, no mandar un paquete. Hubo que actualizarlo porque hoy la tecnología nos permite muchas cosas hermosas para mostrar y que el televidente se sorprenda”.

Finalmente, quien para muchos argentinos es el mejor relator de la historia de su país, reflexionó acerca del actuar médico trasandino durante la pandemia de coronavirus. “Tienen que decir ‘no sé’. Acá se sientan asesores del presidente a contestar todo como si fueran eruditos en el tema. Y de este tema se sabe poco o nada”.