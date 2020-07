Carlos Zárate a 26 años del asesinato de Andrés Escobar: “Iba por el camino de Beckenbauer y Elías Figueroa”

A 26 años del asesinato del jugador Andrés Escobar, a la salida de un bar en Medellín, el hecho sigue pegando y marcando a toda una generación, más aún siendo colombianos. Uno de ellos es el hoy comentarista internacional de Canal 13, Carlos Zárate, quien tuvo su particular reflexión al respecto en diálogo con Aldo Schiappacasse en los “Tenores Puertas Adentro”.

“Se la cobraron a un muchacho lleno de vida, buen jugador de fútbol, por un infortunio y por un esquema de apuestas en las que él no tenía absolutamente nada que ver. Veo futbol desde los 13 años y a muchos zagueros. Franz Beckenbauer es de lo mejor que vi. Detrás de él, Don Elías Figueroa. Y a mí me parecía que Andrés Escobar iba por ese camino: un tipo de buen cabezazo, buena técnica, líder, callado. Un tipo muy importante en la estructura de la selección Colombia y un mafioso de medio pelo lo mandó a asesinar”, aseguró quien lleva 28 años como periodista en nuestro país.

“Aunque lleva mucho tiempo fallecido, Escobar sigue siendo un ídolo en Medellín. Cuando tu lo mencionas, la gente te pone atención y lo recuerda. Me acuerdo del gol que hizo en Wembley. No había por donde y saltó inmenso, un cabezazo hermoso, para empatarle el partido. Es muy doloroso porque la vida sí vale. Y la de Escobar valía mucho. pero la llevó una bala, como la de miles de colombianos”.

Fanático de la Univerisdad de Chile, Zárate es pesimista respecto al futuro inmediato del fútbol en nuestro país con lo extendido de la pandemia. “No concibo al fútbol sin hinchada. El fútbol a estadio vacío cuesta mucho. El fútbol no va a ser como antes. No vamos a meter 80 mil personas al estadio porque no sabemos qué va a pasar con el covid. Como actividad, el fútbol se va a tener que plantear cómo va a resolver el tema de la desigualdad en los sueldos de los futbolistas. Y me planteo, ¿será necesario tener un equipo super hiper potente si lo vamos a ver por televisión?. Y lo otro que veo difícil es que los dirigentes interpreten lo que está pasando porque la TV se va a volver más negocio de lo que era antes”.

Hoy alternando semanas de descanso y de trabajo en la televisión, Carlos Zárate ha convivido por meses con las informaciones que nos han bombardeado todo este año por la expansión del Covid-19. “El gran miedo era lo que nos está pasando en este minuto, y es que por descuido o omisión no nos tomáramos en serio lo que venía. Los periodistas no somos máquinas. Nunca me imaginé esto y nunca creí que nos iba a tocar de esta forma. Yo a mi mamá la última vez que la vi fue en febrero, a la vuelta de Master Chef, y no la he vuelto a ver. Me da cierta bronca cuando salgo a la calle y la gente cree que esto es un día común y corriente y que pueden hacer lo que quieran porque a ellos no les va a pasar nada”.

El encierro también ha llevado a Zárate a una reflexión más profunda respecto de la vida en confinamiento. “La pandemia nos había ido robando muchas cosas y no nos dimos cuenta: el contacto entre las personas, el optimismo. Va a venir un momento en que hablaremos de un antes y un después de la pandemia. Van a sobrevivir aquellas amistades y afectos que son muy sólidos. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que uno hacía que las puede dejar de hacer y que la vida no va a cambiar”.

Pese a lo negativo que ha sido este 2020 en general, el comentarista internacional de Canal 13 logró cumplir un sueño, habiendo regresado a Colombia para participar en “Master Chef Celebrity”.”Esta vuelta a Colombia fue muy especial, regresar como un profesional hecho y derecho, con un grado de reconocimiento. Fue bonito y simbólico. Visité amigos muy queridos. Cocinar es un plus en tiempos de pandemia. Aprendí mucho en Colombia, pero hay que animarse”, cerró Zárate en la conversación con los “Tenores Puertas Adentro.