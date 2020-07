A una década del “incómodo” momento entre Marcelo Bielsa y Sebastián Piñera

Luego de consumar su décimo lugar en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y caer ante Brasil en octavos de final, la selección chilena retornó al país con una estación tras pisar suelo nacional, ir al Palacio de La Moneda.

Por las calles de Santiago y en la Plaza de la Constitución miles de chilenos recibieron al equipo a modo de agradecimiento, tras la campaña en la máxima cita del balompie. Entre esos hinchas, estaba el Presidente Sebastián Piñera quien esperaba a los jugadores y al cuerpo técnico en la casa de Gobierno.

Uno a uno fueron descendiendo del bus e ingresaron al Palacio, ahí los esperaba Piñera quien fue saludando a cada integrante. Todos estrecharon la mano del mandatario, pasó Carlos Carmona saluda al Presidente y tras él venía Marcelo Bielsa. El “Loco” solo le hace una venia a Piñera, quien queda con su mano estirada para saludarlo sin bajarla, lo mira y es ahí donde el rosarino responde y le da el apretón saludándolo, finalmente.

Pero la imagen fue clara y fue que Bielsa en primera instancia no quiso saludarlo de mano, aunque después sí lo hizo y reafirma que no había feeling con Piñera, algo que quedó en evidencia días previos al viaje a África cuando la principal autoridad del país fue a Pinto Durán a despedir a la delegación y en un discurso le dijo “Loco” a Bielsa, algo que no cayó muy bien en el estratega. Además, consignar que el rosarino si tenía más afinidad con la Presidenta saliente Michelle Bachelet, quien incluso los acompañó a Sudáfrica.

El ministro de Interior de aquel entonces Rodrigo Hinzpeter le contestó a Bielsa diciendo que “Lo cortés, no quita lo valiente”, mientras otros simplemente valoraron la actitud del entrenador y concluyeron que el respeto no se demuestra en dar la mano o no.

Sin embargo, el propio Marcelo Bielsa a través del sitio de la ANFP al día siguiente emitió una carta ofreciendo sus disculpas, si es que el hecho provocó molestia en las autoridades y en los ciudadanos del país.

Diez años cumple este episodio, que hasta el día de hoy da que hablar.