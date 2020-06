Nueva polémica en el Barcelona: Acusan a Messi de feo gesto contra ayudante de Quique Setién

Las cosas no están nada tranquilas en el FC Barcelona. Tras el empate conseguido ante el Celta de Vigo y la victoria del Real Madrid sobre el Espanyol, la “casa blanca” le arrebató el liderato del torneo a los “catalanes”, lo que desató la “crisis” entre los medios cercanos a los “culés”.

En ello se filtró un tenso momento que fue captado en el duelo ante el Celta. En Balaídos, el ayudante técnico de Quique Setién, Eder Sarabia, se acercó al capitán del equipo, el argentino Lionel Messi para darle unas indicaciones en los minutos finales del encuentro.

El problema fue que, según lo captado por las cámaras, el trasandino literalmente no lo tomó en cuenta, le dio la espalda y no lo escuchó “no pasó nada. Una indicación y ya está. No sé qué quieres que te comente. Es verdad que siempre hay controversias. Igual que en la vida, cada uno tiene su manera de ver las cosas y de pensar, es normal que haya diferencias a veces en las decisiones que tomamos”, dijo Setién restándole importancia al hecho.

“Tenemos que convencer a todos de que la idea común es la que hay que defender. Pero esto lo entiendo como algo natural y hay una comunicación buena, eso son cuestiones puntuales a las que no doy ninguna importancia”, agregó Setién insistiendo en que “no pasó nada”.

Pese a la aclaración del entrenador, la prensa catalana insiste en el quiebre entre parte del plantel “culé” y la dirección técnica “cuando no hay victorias, cuando una jugada aislada como la de la falta nos cuesta el empate y no ganas, todo el mundo saca puntas. Es el circo en el que estamos montados“, comentó Setién.

