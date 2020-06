José Rojas y su deseo de volver a la “U”: “Sería un lindo sueño”

El exseleccionado y actual defensa de Curicó Unido, José “Pepe” Rojas, conversó con el programa “Grítalo América” de Alberto Jesús López, en donde se refirió a su salida de la “U”, el retorno del fútbol y su sueño de volver a vestir la camiseta azul.

Sobre su salida del conjunto laico, Rojas indicó que en su momento le dio mucha pena, pero que sería un lindo sueño volver a la “U”. “Yo creo que dolido porque uno no se lo espera, tal vez salir del club que uno tanto tiempo estuvo con el correr del tiempo. De los años uno aprende y entiende que todo tiene una fecha de vencimiento, nada es eterno, nada dura para siempre, y a lo mejor era el tiempo que tenía que estar ahí y lo asumo como tal. Pero sí, en su momento me generó mucha tristeza, mucha pena“, señaló.

“Sí, sería un lindo sueño (volver), pero para eso uno debe rendir en el equipo que uno está para ver si existe alguna posibilidad de volver, sino me quedo con los lindos recuerdos que viví en la U y que uno los va a atesorar para siempre”, afirmó Rojas.

También tuvo palabras para rendimiento de los “Azules” en el estadio Monumental, asegurando que no se explica por qué no se le puede ganar a Colo Colo. “En la previa, por lo menos en los partidos que me tocó enfrentar, siempre hubo concentración, dedicación, se estudiaba al rival, pero no sé qué mierda pasa que no se puede ganar, y en ese sentido yo creo que va a llegar el momento que va a ser así, y a lo mejor hay una presión extra también del medio, no sé”, sostuvo.

Finalmente, el defensa se refirió al retorno de la competencia durante la crisis sanitaria, aseverando que ve difícil la vuelta a las canchas. “Yo lo veo un poco difícil, sobre todo porque ya nos estamos acercando a fin de mes y habían dicho que por lo menos dentro del protocolo que hay desde el último equipo que retorna a jugar son cuatro semanas más, entonces dando a esa realidad, viendo que todavía estamos en Cuarentena yo veo muy difícil que volvamos el 31 a jugar“, sentenció.