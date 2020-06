Histórico elenco europeo irrumpe en el inminente fichaje de Mauricio Isla por Boca Juniors

Cuando la llegada de Mauricio Isla a Boca Juniors ya era casi un hecho, desde Argentina informaron este jueves que un histórico elenco europeo habría irrumpido en la negociación por el chileno.

Se trata del Panathinaikos, cuadro de destacada trayectoria en Grecia y en el Viejo Continente, quienes desearían reforzarse con el bicampeón de América.

Según TyC Sports, “el ofrecimiento griego ya se encuentra en manos de su agente, que lo analiza para definir su futuro a los 32 años, tras finalizar su contrato con el Fenerbahce turco”.

Cabe consignar que este nuevo escenario irrumpe el deseo que evidenció el chileno hace pocos días atrás. “He tenido solo una conversación con Boca Juniors y ellos me pidieron, pero hasta ahora no sé nada. Claro que me gustaría ir a Boca. Tiene mucha historia y a cualquier jugador le encantaría jugar en La Bombonera“, manifestó Isla.