Ezequiel Miralles reveló que tuvo oferta para jugar en la U: “No era una buena alternativa después de haber jugado en Colo Colo”

Fue uno de los delanteros de moda entre el 2009 y 2010 y tras buenas campañas con Everton de Viña del Mar llegó a Colo Colo donde se consagró campeón el Clausura 2009 ante la UC. Ezequiel Miralles dejó una marca importante en la Quinta Región y en el Monumental, a tal punto que lo buscaron desde el archirrival.

Así lo confesó en conversación con ESPN Chile “en diciembre de 2011 me llamó (Sebastián) Beccacece que me querían en realidad. Yo lo pensé y decidí que no, no era una buena alternativa después de haber jugado en Colo Colo y sentir todo el cariño que le había tomado al club y que me había manifestado la gente. No era una opción“, aseguró.

“En dos años hicimos cerca de 80 goles los dos. Lamentablemente a nivel internacional yo me quedé con una espina, creo que podríamos haber hecho algo más. En asistencias tanto yo a él, como él a mi fueron muchas. Contento con haber colaborado con Esteban con este logro que obtuvo hace poquito“, comentó el argentino sobre la dupla goleadora que hizo junto a Esteban Paredes.

Sobre la opción de volver a Colo Colo, Miralles confesó que “nunca me llamaron, de la parte dirigencial no recibí ningún llamado. En algún momento tuve una conversación con un ayudante de campo. Formal nunca nada. Me hubiese encantado, hubiese sido muy lindo una segunda etapa en Colo Colo. Pero esos dos años que estuve los disfruté muchísimo, traté de dar lo mejor y creo que lo hice bien”, dijo.

“Me hubiese gustado haberme retirado como profesional en Everton o en Colo Colo. De la mayoría de los jugadores, son contados los que tienen un retiro soñado, muchas veces la parte final de la carrera de un futbolista es cruel” cerró respecto a su retiro del fútbol profesional en Liniers de Bahía Blanca en Argentina.