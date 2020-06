Camilo Pino, figura del mundial juvenil de 1987: “Podría haber sido la generación dorada de esos años”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex volante de la histórica selección juvenil del mundial sub 20 de 1987, Camilo Pino, quién hoy se encuentra alejado del fútbol pero con grandes recuerdos de su carrera deportiva.

Pino actualmente trabaja en la minería, es operador de camión tracción en Calama y ha vivido muy de cerca las complicaciones que existen en el norte por la pandemia del Covid-19: “Aquí está terrible la cosa porque la gente no entiende que hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, entonces está muy mala la cosa acá, en mi trabajo bien también y ahora que estoy con descanso, hay que quedarse en la casa y tratando de cuidarse lo que más pueda”.

El ex jugador de Cobreloa entregó las razones que él cree que ha gatillado esta situación sanitaria en el norte del país: “Aquí hay mucha gente flotante, mucha gente que es de afuera, entonces en este aeropuerto transita mucha gente y uno en realidad no sabe quien está enfermo y quien no, es mucha la gente que viene de afuera y no sabemos nada, si la gente de acá lo tiene o la que viene de afuera, entonces es un complemento de todas esas cosas”.

Ya al conversar sobre el fútbol, Camilo Pino recordó aquella selección juvenil del mundial sub 20 realizado en nuestro país en 1987, donde se consiguió el cuarto puesto: “Una linda experiencia en la cual tuve la suerte, porque para estar en un mundial sub 20 hay que tener suerte porque tenis que estar justo en la fecha de tu edad, tienes que competir con muchos compañeros de tu edad y es un tema muy relevante en la cual tuve la suerte de quedar entre esos 23 jugadores, que a la larga hicimos un buen papel, nos preparamos muy bien y nos ganaron los equipos que eran mejores que nosotros, de hecho con Alemania Federal empatamos y anduvimos por ahí con el rendimiento de ellos, que quedaron terceros y nosotros cuartos”.

Para las nuevas generaciones, Pino, quién compartió con Luka Tudor en ese plantel, se refirió a sus características goleadoras como mediocampista ofensivo: “Yo era un volante, prácticamente era como un 10, afortunadamente tuve la suerte de convertir cinco goles, en la cual yo me gané el botín de bronce del mundial juvenil y eso creo que lo tengo como mi mejor orgullo dentro de toda mi época futbolística y para la familia, los nietos, que al final son logros que uno hizo en su momento”.

Por diferentes razones, Pino nunca fue convocado a una selección adulta, pese a sus interesantes condiciones demostradas en ese mundial: “No fui nunca considerado para la selección adulta, nunca me llamaron para nada, después hubo un castigo por el caso de Roberto Rojas y toda esa generación se perdió y a lo mejor esa podría haber sido la generación dorada de esos años”.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Camilo Pino en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.