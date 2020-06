Johnny Herrera y los 19 años de la U sin ganar en el Monumental: “No sé qué cresta nos pasa en ese estadio”

Everton celebra su 111 años de historia. Los Oro y Cielo ganado cuatro campeonatos nacionales en 1950, 1952, 1976, el Apertura 2008 y la Copa Chile en 1984.

Johnny Herrera, conversó con Los Tenores, y comenzó rememorando sus mejores momentos en vistiendo la camiseta de arquero de los viñamarinos. “Son esos recuerdos que no se olvidan más, de verdad muy gratificante. No soy de vivir de recuerdos, pero ver esa hazaña que se hizo en Viña de darle vuelta el marcador a Colo Colo va a quedar por mucho tiempo en la retina no solo de la gente de Viña sino en el fútbol chileno”.

Hace unos días, el Director de Azul Azul, Sergio Vargas, confesó que las puertas de Universidad de Chile no están cerradas para el portero. Ante la opción de retornar, Herrera aseguró que no es tema por ahora. “Hoy por hoy no. Estoy en Everton, tengo un contrato hasta fin de año y siempre he respetado el contrato donde he estado. Todos saben de mi historia en la U, soy nacido y criado en la U, siempre va a ser tema, veamos qué pasa a fin de año, pero hoy estoy en Everton y estoy feliz, estamos celebrando 111 años de historia y para mí es el mejor equipo de provincia”.

Además, el guardameta fue enfático en resaltar que si se da la vuelta a Universidad de Chile no puede ser solamente por el recuerdo que dejó, sino por rendimiento. “Si se da un posible retorno tiene que ser para aportar y no solamente a colgar los botines o los guantes. Si hablamos de merecimiento quizás si, pero siempre he dicho que un jugador no puede llegar ahí por historia, uno tiene que llegar a competir, porque la U tiene que ser protagonista y el jugador tiene que impregnarse con sangre azul. Yo feliz de tratar de buscar eso, pero si el equipo le está yendo bien, no sería necesario ir. Si hay necesidad en la cancha feliz. Siempre voy a ser un hincha más”.

Herrera aseguró que nunca hubo algún inconveniente con alguno de sus ex compañeros en la tienda azul. “No, todo lo contrario. Yo mostré lo que era, me saqué la cresta entrenando, apoyando en un momento que no era fácil, me saqué cresta y media para volver a jugar y siempre con la mejor relación con todos. Creo que nunca tuve ningún problemas con mis compañeros. Todos los que han hablado de mí han sido palabras de buena crianza”.

Además, el arquero afirmó que no tiene respuesta para la cantidad de años en que Universidad de Chile no puede ganar en el Monumental a Colo Colo.“No sé qué cresta nos pasa en ese estadio, nací en la época en que Colo Colo estuvo mucho tiempo sin ganarle a la U y después se dio vuelta como esas tendencias raras en las vidas y no le pudimos ganar más. No sé, fuimos con buenos equipo, a veces el árbitro nos jugó en contra, no supimos cerrar los partidos, pero siempre las rachas están para romperse. Soy el último que está quedando ahí que ganó en el Monumental. Es raro fui con el Audax, Everton y siempre ganamos, pero volví con la U y perdíamos”.

Finalmente, Herrera confesó qué le quedó pendiente en su paso por el elenco universitario. “En mi historia con la U, mi espinita es no haber ganado la Copa Libertadores, si hubiésemos mantenido el equipo del 2011, estoy seguro que mínimo llegábamos a la final y la ganábamos”, sentenció.