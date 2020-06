Jorge Aravena: “Lo único que me faltó en mi carrera fue jugar un mundial”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex seleccionado chileno y actual entrenador de Deportes Puerto Montt, Jorge Aravena, quién ha estado expectante por todo lo que ha ocurrido con esta pandemia.

Como técnico del cuadro de los delfines, Aravena comentó que están muy cerca de volver a entrenar: “Tenían que llegar de Santiago los insumos para tomar los exámenes para el coronavirus y posterior a ello, ya habremos cumplido todo el protocolo que nos piden y solamente nos estaría faltando que el alcalde de Puerto Montt nos facilite el estadio para entrenar “.

“El Mortero” es el octavo goleador histórico de la selección chilena, aunque nunca pudo defender a “La Roja” en un mundial, algo que le quedó pendiente en su carrera como futbolista: “Evidentemente que sí, yo digo que lo único que me faltó en mi carrera fue jugar un mundial pero tampoco es el tema de la generación maldita, yo estuve en las clasificatorias para el mundial de México y posteriormente para el mundial de Italia y desgraciadamente en esos años las clasificatorias duraban un mes porque eran 4 partidos, 2 de local y 2 de visita, llegabas a empatar un partido de local y ya estabas fuera”.

Dueño de una pegada exquisita, entregó una clave para los jugadores que vienen surgiendo, donde hay escasez de buenos lanzadores de tiros libres: “Con los años uno va adquiriendo una técnica que es propia, por eso yo le digo a los jugadores, se tienen que entrenar y aprender una técnica propia, yo les paso algunas ideas, pero en el fondo cada deportista debe tener su forma”.

El mediocampista siempre es voz autorizada para hablar de la selección chilena, donde no ve en una buena situación a los principales jugadores del bicampeón de América: “Va a estar complejo, porque mira tú Alexis en su equipo es suplente y que es uno de los delanteros importantes que tenemos en nuestra selección y juega poco, Bravo es suplente, Isla juega eventualmente, Gary Medel es el que más es titular, el que anda en un momento brillante pero que no era de le generación dorada y se va a agregar ahora es Pulgar y los demás, Eduardo Vargas, hoy día prácticamente todos están si jugar por el tema del coronavirus, pero Eduardo no estaba jugando tampoco regularmente en México”.

Como director técnico, ha dirigido a casi 10 equipos, aunque confiesa que el técnico chileno se ve opacado por las apuestas que realizan los equipos con entrenadores extranjeros: “Dependemos de los resultados, de repente se nos dan los resultados, he tenido buenas campañas, he tenido malas campañas, estuve alejado de la actividad siete años, pero evidentemente conspira contra los entrenadores chilenos que viene mucha gente de afuera y muchos de ellos a hacer la práctica aquí, de hecho la Universidad de Chile le pasó su equipo a un alumno en práctica y así es como le fue también, con Becaccece”.

Finalmente, entregó su percepción de la inminente llegada de Fabián Orellana al Real Valladolid, equipo donde jugó Aravena, y donde espera un buen futuro para el ex delantero de Audax Italiano: “Demás que si, como no, Fabián es un muy buen jugador de fútbol y además que va a pasar a un equipo que está en la medianía de la tabla, y en el equipo que está hoy día está disputando el descenso, que es una carga extra también”.

