Psicólogo deportivo por conflicto en Colo-Colo: Van a haber condiciones que atentarán al trabajo en equipo

El psicólogo deportivo Rodrigo Cauas, explicó en conversación con ADN Deportes cuánto le podría afectar al plantel albo un eventual regreso al fútbol, tras la disputa que ha vivido con los dirigentes por la reducción salarial en medio de la pandemia del Coronavirus.

“En el caso de Colo-Colo hubo un conflicto y sería bueno intervenir sobre eso para agilizar los procesos. Van haber condiciones que van a atentar al trabajo en equipo. Sería interesante que alguien de afuera pudiera realizar una intervención para producir equipos”, expresó el profesional.

En la misma línea, destacó que “siempre la labor de un psicólogo deportivo es de buena ayuda. No es que siempre trabajemos pensando en las problemáticas, sino que tratando de prevenir. He planteado siempre que muchos dicen que cuando hay conflicto es difícil que alguien pueda intervenir de afuera, a mí me da la sensación que justamente el que viene de afuera no esté, entre comillas, contaminado con lo que está viviendo puede ser un arma importante en este momento para darle una visión distinta a los jugadores. Trabajar, movilizar cosas para generar esta sinergia colectiva”.

Además, el especialista se refirió al complejo momento que vivirán futbolistas que terminan contrato en diciembre en relación a la motivación en el regreso a la competencia. “Va haber una sumatoria de objetivos individuales, cada uno va a tratar de buscar objetivos personales, o salir del club en el caso de los que terminan contrato, para generar un vínculo bueno ya sea dentro o fuera de Chile”, aseguró Cauas.

“Lo que se puede producir que el objetivo individual esté por sobre el objetivo colectivo y eso es un problema gigantesco. Hay que tratar de sentar a los jugadores y trabajar en torno a lo colectivo, algo que no se puede pasar por alto”, cerró el psicólogo deportivo