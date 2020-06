Ex seleccionado chileno recordó el partido ante la URSS en 1973: “Estuvimos colgados del palo todo el partido

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schippacasse conversó con el histórico ex jugador de Unión Española, Juan Machuca, quién ha vivido muy de cerca la pandemia por el Covid-19.

El ex lateral derecho sufrió en carne propia el Coronavirus: “Si, me infecté, la verdad es que no sé como pero esta cosa no perdona a nadie así que me infecté, estuve hospitalizado, bien complicado del pulmón y de los riñones pero gracias Dios logré salir adelante, me jugó una buena pasada la condición física que siempre he mantenido, yo creo que por eso logré salir adelante”.

“Estuve en la Posta Central un par de días, luego de que me controlaron un poco la parte febril, vieron que yo podía soportar en mi casa la cuarentena y le dí la oportunidad a alguien que lo necesitaba más que yo”, agregó.

Machuca además entregó detalles de lo que fue su estadía en el recinto hospitalario: “Uno ve otras personas que está en mejores condiciones que uno y ahí se empieza a asustar un poco, el problema es que, yo ingresé y no tenía contacto alguno con mi familia, entonces eso me preocupaba más también, porque ellos necesitaban saber que estaba pasando conmigo, pero luego después afortunadamente pude contactarme con ellos y tener una tranquilidad por lo menos de que estaba un poco mejor, así que gracias a Dios logré sobrevivir a esto pero no se lo doy a nadie”.

También agradeció el apoyo entregado por el equipo de la gran parte de su carrera:“Si, la verdad de las cosas es que yo estoy muy agradecido de la Unión Española, cuando se enteraron ellos de que yo estaba con este problema, me llamaron y me dijeron ‘Juan queremos ayudarte, nosotros estamos dispuesto a todo esta es tu casa’, ya con eso la verdad de las cosas yo quedé sorprendido porque son muy pocas las instituciones que actúan así con alguien y me tocó a mi”

Con el cuadro hispano, disputó la final de la Copa Libertadores en 1975: “El partido se suspendió, el árbitro dio por terminado el partido cuando le llegó un proyectil y nosotros nos fuimos al camarín, creo que la gente de Independiente entró al camarín del árbitro y lo amenazaron, es lo que se supo por rumores, yo no podría afirmar eso porque no estábamos ahí, pero lo que supimos es que el árbitro había terminado el partido y nosotros en ese momento éramos campeones, pero después nos tocó entrar y a los tres minutos nos cobraron un penal en contra y ahí quedó el 2-1 y ahí nos ganaron bien ellos”.

Con la selección chileno jugó 35 partidos, siendo el más recordado, el duelo de ida por el repechaje para el mundial de Alemania 1974: “Como partido, fue un partido raro porque Chile llegó dos veces al arco, como resultado fue extraordinario porque logramos ir al mundial, pero la esencia misma del juego, fue horriblemente malo, estuvimos colgados del palo los 90 minutos, llegar dos veces al arco no habla de haber jugado un partido excelente, al revés, pero el resultado es lo más importante y eso se logró”.

“Para mi el fundamental fue Juan Olivares, poco lo nombran, pero hacia tiempo, ponía el balón, lo volvía a colocar y así fueron pasando los minutos y logramos sacar un resultado que nos clasificó al mundial del ’74”, agregó Machuca

Finalmente y como experimentado lateral derecho, eligió el que mejor cumple esa función actualmente en la selección chilena: “Mauricio Isla cumple una buena función como lateral, defiende bien, ataca bien, hace goles y eso es lo importante, porque en un principio el lateral se desvirtuó, cuando empezaron con el lateral atacante, que eso lo hicimos nosotros el año 73 con Luis Santibañez, con Antonio Arias, pero después eso ya empezó a desvirtuarse un poco porque el lateral se preocupo de atacar y no defender bien y la labor del lateral es primero defender y después atacar y atacar para hacer daño, no el atacar por atacar”.