“Canchita” Gonzáles quiere una revancha: “Si está la posibilidad de ir a Colo Colo bienvenido sea”

En el año 2015, Christofer Gonzáles, más conocido como “Canchita” llegó a Colo Colo con José Luis Sierra en la banca. Un jugador peruano, con mucha proyección, que lamentablemente para él, no tuvo el éxito esperado y terminó saliendo del club donde de todas formas guarda grandes recuerdos.

Así lo manifestó en conversación con Radio ADN, al confesar que de Chile guarda muy lindos recuerdos: “Santiago es una ciudad muy linda, la gente me recibió muy buen desde que pude llegar, así mismo los compañeros también así que muy agradecido con el país y muy agradecido con toda la gente que me pudo recibir de la mejor forma”.

Pese a no sumar tantos minutos, el peruano confesó que se adaptó rápido al país y que aún mantiene contacto con alguno de sus ex compañeros: “La adaptación en lo personal como en lo familiar fue muy buena y contacto tengo por allá con Luis Pedro(Figueroa) ,hablo también con el torta (Opazo) con Véjar, un poco con Vilches también con Octavio Rivero ,con Pavez en realidad son personas, son compañeros, son amigos y son jugadores con los cuales uno ha podido convivir y ha podido pasar cosas lindas pues por Colo Colo así que ahí tenemos todavía comunicación con ellos inclusive con Julio Barroso en realidad muy linda experiencia estar por allá”.

Es por esto además que guarda muy buenos recuerdos de su paso por Colo Colo: “Cuando se dio la posibilidad de poder ir a Colo Colo no lo dudé absolutamente para nada , sabía que es el club más grande de Chile. Una cosa es hablar de Colo Colo y otra cosa es estar ahí presenciar todas las cosas que pueden pasar allá como club ,como equipo ,la calidad de jugadores que hay en el plantel ,en realidad es un gran club, un gran equipo con muy buen calidad de jugadores y lo pasé muy bien ,me hubiese gustado que me pudiera ir bien allá, lástima que no se pudo dar por X motivos, por posibilidades o por oportunidades pero bueno me quedé con esa sensación que pude haber dado mucho más”.

Actualmente “Canchita” es jugador del Sporting Cristal, pero no descarta volver en algún momento al Cacique: “Lo principal es poder salir al extranjero, a jugar afuera y si dentro de ellos está la posibilidad de ir a Colo Colo bienvenido sea en realidad, yo en lo personal tengo como objetivo salir al extranjero, poder seguir avanzando, potenciarme, poder seguir creciendo como futbolista y como persona también así que si está esa posibilidad más adelante bienvenida sea”.

En su club, se enfrentará con el técnico chileno Mario Salas, quién asumió en Alianza Lima, de quién comentó sus referencias: “Es un gran técnico en realidad no lo tuve yo aquí, pero si nos hemos enfrentado, hemos jugado en contra, es un técnico que campeonó con Sporting Cristal en 2018 y por lo que yo he podido ver y apreciar yo sé que le va a ir muy bien en Alianza de seguro, no mejor que nosotros sí, no le tiene que ir mejor que nosotros, pero es un buen técnico en realidad”.

Finalmente, recordó su momento más destacado con la camiseta de Colo Colo: “Está claro que contra Everton en Viña, me imagino que ustedes también se deben acordar, fue inolvidable en verdad, hasta ahora tengo guardado en el teléfono el video ese (ríe) pero ese día fue sensacional porque ya estábamos a 30 segundos de terminar el partido y en realidad fue una alegría inmensa en ese momento y ese es el recuerdo que me queda del gol con Colo Colo”.