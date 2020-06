Diego Rubio: “Espero retornar a Macul y ser campeón con Colo Colo”

El delentero del Colorado Rapis de la MLS, Diego Rubio, confesó en conversación con En Cancha que le gustaría retornar algún día a los albos, club de sus amores y donde dio sus primeros pasos futbolísticos.

Respecto a un posible retorno al Cacique, indicó: “Al final no se basa en una decisión del jugador, son cosas que va deparar el futuro y obviamente espero retornar a Macul”.

Sobre la posibilidad de reemplazar a Esteban Paredes luego de su retiro, el ariete sostuvo que “Esteban es irreemplazable, es un jugador único, el máximo goleador de la liga chilena, yo tengo el mayor de los respetos para Esteban, porque es un crack. Todo el tiempo que estuve allá, me trató increíble. Se merece todo lo que le ha pasado, reemplazarlo son palabras mayores”.

En esa línea, añadió que “de volver a Macul, lo que más desearía es salir campeón, es lo que anhelo y yo creo que cualquier jugador que es identificado con el club”.

Finalmente, Rubio se refirió a la selección chilena. “Siempre lo he dicho, uno tiene que andar bien en el club y se te pueden abrir las puertas en la selección, como me ha pasado en estos últimos años en la MLS, donde he hecho goles y me han llamado. Depende de cada uno andar al nivel. La selección tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones y dependerá de todos hacer lo mejor posible”, cerró