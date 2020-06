Walter Montillo confesó que se está replanteando retirarse a fin de año

El plantel de Universidad de Chile continúa entrenando en sus casas, a la espera que bajen los contagios de coronavirus y se levante la cuarentena total en Santiago para volver a las prácticas en el Centro Deportivo Azul, ya que la fecha estipulada para el retorno del fútbol es el 31 de julio.

En conferencia de prensa, Walter Montillo confesó que él se iba a retirarse a fin de este 2020, pero con la pandemia ya no está tan seguro. “Cuando empezó el año tenía más claro que iba a ser este año el que iba a jugar e iba a parar. Con todo esto, me hace replantearme muchas cosas. No sabemos cómo va a seguir, hay una fecha estipulada para el regreso, pero no quiero tomar una decisión apresurada. No sé cuánto tiempo voy a poder jugar hasta el final del torneo. No sabemos si se va a volver a jugar. Cuando veamos si todo esto pasa, si el fútbol vuelve con normalidad, tomaré la decisión con mi familia. A principio de año la tenía bien tomada, ahora la tengo que repensar”.

La “ardilla”aseguró que desconoce la posibilidad que el arquero Fernando De Paul pueda ir al Pumas UNAM.“Ojalá que se pueda quedar un tiempo más, no sé si se habla de una venta. No estoy enterado del tema. Lo disfrutamos cada fin de semana porque creemos que es un gran arquero y que le hace bien a la institución”.

Además, sobre la posibilidad de un posible retorno de Johnny Herrera, Montillo pidió respeto por De Paul. “Es un tema que no nos compete, no lo conozco, no compartí con él. Entiendo que es uno de los jugadores que más ganó cosas en la U, pero soy respetuoso del jugador que está. Es un tema que lo tiene que arreglar con la dirigencia y no con nosotros. Si a cada rato empezamos a traer jugadores que no están, le hacemos mal al jugador que está. Es lo mismo que si hablan de Yeferson Soteldo sobre mi posición, no me gustaría. Es un tema dirigencial y con Johnny Herrera, si va a venir o no”.

Finalmente, el jugador de Universidad de Chile criticó duramente la labor de algunos representantes. “A mí me molesta mucho cuando le hacen mal al jugador, cuando un representante pasa a ganar más plata que un jugador eso está mal, porque el jugador es el que va a entrenar, el que se aguanta una puteada y los resultados, creo que ese no es el camino. Los representantes que son dueños de los clubes habrán negociado, con eso no tengo nada en contra”, comenzó diciendo.

“Me molesta mucho también cuando un representante tiene un entrenador y ese DT se lleva siete jugadores del mismo, te puedes llevar uno o dos que necesites para el plantel, pero le terminas haciendo un mal al jugador. Si traes 13 jugadores del mismo representante es un error, porque los 13 no pueden jugar. No queremos que sean una moneda, sino que personas”, sentenció.