Christian Bravo y su salida de la U: “Me di cuenta que nos veían sólo como un producto”

Debutó en el 2010 en la Universidad de Chile y tras tres temporadas en el cuadro azul, donde no marcó goles, partió al fútbol croata. Fueron los inicios del delantero Christian Bravo, formado en las cadetes universitarias y quien hizo un repaso de lo que fue el comienzo de su carrera en el CDA.

“Nos impregnaron desde chico el amor por la ‘U’, por la camiseta. Luego, ya grande, me di cuenta que nos veían sólo como un producto“, comenzó relatando en conversación con Directv Sports.

Sobre su estadía en el CDA, Bravo agregó que “tengo una gran traba por mi salida de la ‘U’. Para mí fue increíble cómo salieron muchos jugadores de la ‘U’ en esa época. (Sebastián) Martínez, ‘Leo’ Valencia, entre otros. No lo entiendo. Estuve desde lo ocho años en la ‘U’. Viví la quiebra. Duros momentos”, dijo.

Tras pasar por el NK Inter Zaprešić de Croacia y e Granada de España, regresó a Chile para defender la camiseta de Universidad Católica “no tengo ninguna deuda en mi paso por Católica. Mario Salas no me tenía contemplado en la última etapa, Martín Palermo me llamó para ir a jugar a Unión Española, quería jugar, pero por las cosas del fútbol, jugué menos ahí”, aseve´ro.

En lo mismo, Bravo aseguró que se arrepiente de haber venido a la UC “yo estaba bien en Granada. Me llamó Mario Salas y yo extrañaba Chile, fuimos campeones, pero yo me arrepiento de haber vuelto desde Europa. Estuve botado. En San Luis de Quillota empecé desde cero”, comentó.

Tras ser bicampeón con la UC, Bravo deambuló por el fútbol chileno entre la Unión Española y San Luis de Quillota, para luego tener una segunda oportunidad en el extranjero “perdí un año y medio de mi carrera. Me quedé pegado, criticándome haber regresado de Europa. Por suerte tuve la posibilidad de venir a Uruguay, se dieron las cosas y ahora estoy en el más grande del país“, esgrimió el hoy ariete de Peñarol.