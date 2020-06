Daniel Morón sobre la vuelta del fútbol chileno: “Lo veo poco probable”

En exgolero de Colo Colo, Daniel Morón, habló con En Cancha sobre la vuelta del fútbol chileno en medio de la pandemia por coronavirus, que fue programada para el próximo 31 de julio.

Al respecto, Morón tuvo una opinión bastante drástica. “Después de lo que ha pasado, hace un día o dos días atrás, con renuncia de ministros, quiere decir que la cosa no anda bien, ha ido empeorando. Ante ese escenario, sería pesimista con la posibilidad de que parta el 31. Mientras esto no nos dé una señal diferente, lo veo poco probable que sea esa fecha“, indicó.

Sobre cuánto tiempo necesitan los equipos para prepararse, indicó: “Un plantel en 25 o 30 días, un preparador físico los debería poner en forma para competir. Mientras más tiempo pase sin los entrenamientos grupales, sin competencia, va a tardar más en ponerse a punto a los jugadores. En 25 o 30 días deberían ser suficientes para poder iniciar la competencia“.

Finalmente, el exarquero se refirió a la posible ventaja que tengan los equipos que están preparando su regreso desde antes. “Todas estas anticipaciones algo van a provocar en beneficio ante los que no lo hacen. Tiene mucho que ver trabajar en el campo, aunque no sea todo el plantel junto, algo van a avanzar, más de lo que no lo hacen, no tengo dudas”, cerró.