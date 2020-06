Ángelo Henríquez: “Todavía me queda mucho por ganar con la U para ser un jugador emblemático”

El delantero de Universidad de Chile, Ángelo Henríquez, conversó con el programa “Pelota Parada” del CDF, donde analizó su pasado y presente en el cuadro azul, asegurando que tendrá que esforzarse el doble si desea obtener un puesto de titular en los laicos.

Al respecto, el ariete comenzó diciendo que “me siento muy identificado, es el club donde nací, el que más he representado, todavía me queda mucho por ganar con la U para ser un jugador emblemático“.

En ea línea, el delantero aseguró que está consciente que tiene que recuperar su nivel si desea marcar diferencias en el elenco azul. “Soy muy joven y tengo mucho que dar todavía. Hay que seguir intentándolo, volver al gol, estar presente en la Selección, estar en la órbita de equipos grandes, buscar la manera por todos lados, donde se pueda”, manifestó.

Finalmente, Henríquez se refirió a la vez que se fue de la U hace algunos años para partir al extranjero. “No me arrepiento. Todas las experiencias que he vivido son cosas que me han enseñado mucho. He aprendido mucho en mi carrera, siento que estoy a tiempo de corregir cualquier error que haya cometido. Es cosa de mentalizarse y seguir intentándolo, hasta que se agote el tiempo y la carrera”.