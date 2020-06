Andrés Fazio sobre candidatos a la presidencia de la ANFP: “Mi preocupación es la lógica que impera detrás, que es muy perversa”

En los próximos días vence el plazo para que las diversas listas postulantes al sillón presidencial de la ANFP presenten oficialmente sus candidaturas con miras a las elecciones del próximo 30 de julio.

En ello, el conflicto entre algunos de los nombres que postulan a la presidencia del fútbol chileno sigue generando comentarios, uno de ellos el del exvicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio “estamos ante un clima que no tiene un panorama muy positivo“, dijo en conversación con Radio ADN.

“Este tipo de enfrentamientos yo lo resumiría en que hay que preocuparse más en la actividad en su total, más que las diferencias que, a juicio personal, son bastante pequeñas. Es muy negativo para su actividad, desarrollo y evolución“, agregó Fazio.

Dentro de la posibilidad de poder asumir una candidatura a la presidencia, Fazio dijo que “no, formalmente no recibí ninguna información al respecto. Al no haber invitación, no existe esa posibilidad. No puedo sentirme en la posición de siquiera analizarlo. Más allá de eso me preocupa tremendamente el clima que hay en este momento”, sostuvo.

“Esto nos condena a repetir la historia. La misma lógica de los bandos, de las divisiones, de los conflictos, solo llevará a una mala gobernabilidad“, aseveró el exvicepresidente.

Respecto a los nombres que circulan para asumir el sillón de la ANFP, Fazio fue cauto en su análisis “no es un asunto en el cual yo quisiera hacer cuestionamientos. Mi tema tiene que ver con la preocupación que tengo por la actividad. Más que caer en el detalle, mi preocupación es por la lógica que impera detrás de ello, que es muy perversa, es muy negativa para la actividad”, dijo.

“Cuando eligen una autoridad, déjenla gobernar, ejercer su rol. Yo escucho mucho discurso de unidad, de reparar errores cometidos en el pasado, pero veo con asombro que la historia se termina repitiendo igual”, agregó Fazio.

Uno de los colaboradores cercanos al expresidente Arturo Salah comentó su salida de la ANFP “los motivos de mi salida, al poco tiempo de asumir Sebastián (Moreno) han quedado claras con el curso de los acontecimientos. No me quiero extender, pero las discusiones son privadas, en especial las que tuve con el presidente Moreno”, aseveró.

Precisamente sobre Moreno y la posibilidad de que Conmebol interviniera en la crisis del fútbol chileno, Fazio dijo que “Chile fue uno de los pilares dentro de la región, en el sentido de la estabilidad política”, comentó.

“Estábamos bastante bien posicionados para organizar muchos eventos, teníamos una presencia importante dentro de Conmebol, incluso de FIFA y creo que eso se perdió dados los hechos ocurridos. Si Conmebol ha tenido la intención de intervenir en los conflictos de la ANFP, lo desconozco“, cerró.