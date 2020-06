Una hazaña inolvidable: Así de grande está el “Niño Iluminatti” de la Copa América 2015

En medio del nervio que existía en el mundo futbolero por el debut de Chile en la Copa América del 2015, un niño sacó carcajadas minutos antes del puntapie inicial.

Inolvidable es la imagen de Sebastián Cichero, el famoso “Niño Iluminatti” que mientras se entonaba el himno ecuatoriano, realizó el tradicional gesto frente a las cámaras para todo el mundo.

En conversación con RedGol, Cichero recordó cómo cambió su vida segundos después de realizar el gesto. “En Twitter estaba de tendencia como el Niño Iluminati. Todo cambió. Después llegamos a Conce y fui al colegio, todos me pedían fotos, los profes, todo el mundo. Yo no lo podía creer y hartas personas empezaron a saber que yo era el niño Illuminati. Estaba muerto de la risa, no me esperaba tener tanta fama. Hoy pocas personas saben que soy el Niño Iluminati”.

Sobre su presente, el adolescente aseguró que ha perdido cierta fama. “Ahora en la actualidad algunos igual me conocen por ser el Niño Illuminati, pero no tanto. Soy hincha de la U porque mi familia es toda de la U y es un equipo bueno, es bacán. También me gusta el fútbol y el básquetbol”.