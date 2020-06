Cristian Traverso: “Agradecido de la gente de la U, porque me enseñó cómo jugar en un grande”

Cristian Traverso es un ex futbolista que fue campeón con Universidad de Chile en 1995 y con Boca Juniors en 1998, 1999, 2ooo, donde ganó dos Copas Libertadores en 2000 y 2001, la Copa Intercontinental en 2000 y la Copa Sudamericana en 2004.

El argentino conversó con Los Tenores Puertas Adentro sobre cómo está viviendo la cuarentena en Buenos Aires, sus recuerdos en la U, la Selección Argentina, entre otros temas.

El “Tigre” recordó con cariño su paso por Chile y tuvo palabras especiales para el pueblo azul.”Yo llegué a un club armado que ya había salido campeón el 94. No arrancó de buena manera el 95, a mitad de año llegó Leo Rodríguez y se dio un nuevo aire. Se dio un final de campeonato muy lindo, salimos campeones, fue mi primer campeonato y mi primera experiencia fuera del país. Llegué con 22 años de Argentinos Juniors a un club grande. Soy muy agradecido de la gente de la U, porque me enseñó cómo jugar en un grande“.

Traverso también comentó la posibilidad de Mauricio Isla que podría fichar en el cuadro Xeneize, tras desvincularse del Fenerbahce de Turquía. “No lo he seguido últimamente a Isla, pero él tiene la característica para Boca. Un jugador que se mantiene tanto tiempo en Europa y es partícipe de los mejores momentos de los últimos años de la Selección de Chile, algo dice. Boca no es fácil, es un club que te consume día a día, todo lo que genera Boca es impresionante. Hay que ganar hasta en el entrenamiento, no es un lugar fácil de venir, va a tener que demostrar si es que llega“.

El ex Universidad de Chile adelantó cómo serán las Clasificatorias para el Mundial de Catar y confesó cómo ve a la Albiceleste.”Argentina tuvo un recambio interesante, el entrenador se fue acomodando al cargo, aunque no todos estaban contentos con él. Creo que Argentina está retomando la formación de juveniles. Hay que plasmarlo en el terreno de juego, porque no alcanza que tengamos a Messi y diez más. No son fáciles las Eliminatorias, Argentina siempre va a tener que tratar de ser protagonista, ha crecido mucho el fútbol sudamericano, muchos países han apostado en trabajar en serio y otros nos hemos dedicados a hacer listas largas de jugadores sin tener proyectos serios. Creo que esto es un nuevo rumbo para Argentina”.

Finalmente, Traverso comentó cuáles cree que serán las consecuencias del coronavirus en la industria del fútbol. “La industria del fútbol se va a ver muy afectada, va a ser muy difícil volver a ser lo que era antes. El fútbol va a tener que reinventarse y considerar si los contratos que se pagaban antes van a tener el mismo nivel o si se tendrán que bajar. Acá en Argentina hay clubes que tienen coronavirus desde diciembre, porque desde ahí que no pagan. Acá somos una sociedad que no respeta la ley, no hay premios ni castigos. En un país donde hay corrupción no existe el castigo. No todos hacen mal las cosas, hay clubes que sí lo hacen bien, pero a partir de esto muchos se agarraron de esto para no pagar”, sentenció.