Reinaldo Navia y sus deudas en el fútbol: “Haber jugado un Mundial o en Colo Colo”

Se cansó de hacer goles en Santiago Wanderers, pero su frustrada llegada a Colo Colo aún le pesa. Son parte de las confesiones del exdelantero de la Selección Chilena, Reinaldo Navia, quien aseguró que uno de sus sueños que no alcanzó a cumplir, fue el defender la camiseta de los albos, así como jugar un mundial.

En conversación con LUN, el ariete radicado en México comentó que “mis deudas en el fútbol son no haber jugado en Europa. Tuve posibilidades, pero los clubes no se pusieron de acuerdo y también no quise por quedarme en México. Hubo opciones de fichar en Sevilla el 2002, y en Racing de Santander el 2006. También lamento no haber jugado en un Mundial o en Colo Colo“, dijo.

“Veo difícil volver a Chile. Dependería de muchas cosas, quizás si sale un trabajo estable, pero lo veo complicado. Mi esposa trabaja acá y mis hijas están acostumbradas a México. Lo veo difícil pero nunca digo que no, porque uno nunca sabe. En Chile tengo a mis hermanos y hermanas, tías, sobrino y mi papá”, aseguró el exAmérica, Morelia y Tecos, entre otros.

Al finalizar, comentó sus sensaciones lejos de Chile “son muchos los años que llevo en México, por lo que estoy muy acostumbrado en este país. Echo de menos a los amigos, a la familia y la comida, especialmente el pastel de choclo, los porotos granados, el pan amasado, los completos y las empanadas”, cerró.