Pablo Milad y su renuncia a la Intendencia del Maule: Lo hice porque amo esta actividad

Pablo Milad, candidato a la presidencia de la ANFP conversó con Los Tenores sobre su postulación al mando del fútbol chileno.

En diálogo con ADN Deportes, el curicano expresó que posee una muy buena relación con todos los presidentes del fútbol chileno. “Yo tengo muy buena relación con los presidentes del fútbol chileno. Creo que la unidad es fundamental. Ningún presidente lo ha logrado. Eso se logra cuando todos se sienten importantes, trabajando de la mano por el fútbol”.

El expresidente de Curicó Unido aseguró que deben fortalecer la transparencia en el fútbol local. “Es un punto que tenemos que mejorar en cuanto a la transparencia, diciendo quién es dueño de cada club. Saber quienes son los socios de instituciones, eso se tiene que hacer con una modificación a los estatutos en los que se exija saber los participantes de cada institución”.

De paso, aprovechó de asegurar que un voto por él no significa algo a favor, apelando a la situación de Sebastián Moreno. “Aquí no hay condicionantes de que me dan el voto a cambio de algo. Eso fue un ofrecimiento que Sebastián Moreno no pudo cumplir y que los mismos que lo apoyaron lo querían sacar. Debemos trabajar libremente, sin pagar favores. Es necesario partir con transparencia, unidad”.

El exintendente de la región del Maule contó porqué renunció al cargo. “Cuando renuncié hablando con el ministro Blumel, lo hice porque amo esta actividad. He sido dirigente de basquetbol, fútbol, atletismo. Siempre mi vida ha estado ligado al deporte”.

Sobre la continuidad de Reinaldo Rueda, Milad aseguró que tiene que evaluarlo, pero que el cafetalero puede mejorar junto a la “Roja”. “Yo no sé si las cosas se la han dado como ha querido. Hay que conversarlo el día de mañana. Yo no lo conozco personalmente, pero se tiene que analizar con el sillón puesto. Se puede mejorar mucho la selección, no ha tenido juego brillante. Pero sé las condiciones y capacidad que tiene don Reinaldo”.