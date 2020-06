Luis Omar Tapia: “Si me pudiera arrodillar ahora mismo, con respeto a lo que pasó con Floyd, también lo hago”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el conocido relator internacional Luis Omar Tapia, quién repasó su carrera en los medios de comunicación y también se refirió a la contingencia social que se vive en Estados Unidos.

El relator actualmente vive en Miami, desde donde está viviendo esta cuarentena por el Covid-19: “Nosotros ya llevamos como dos meses y medio, ningún tipo de viaje, bueno se cancelaron hace ya tres, ya que a mi me toca ir mucho de Miami a México y como me toca hacer también la liga mexicana, la selección mexicana o en Estados Unidos la MLS o cuando nos toca ir a algunos rincones de Europa por los partidos de la Champions, pero llevamos tres meses sin viajar”.

El narrador chileno comentó su vida en nuestro país y las razones que lo llevaron a dejar Chile junto a su familia: “El 11 de septiembre de 1973, yo creo que más o menos a fines de ese mes, volamos y nos fuimos a Buenos Aires, yo tenía 10 años, nos fuimos a vivir a Argentina porque mi viejo y mi tío terminaron siendo refugiados políticos ya que ellos estaban metidos en el gobierno de Salvador Allende y así llegamos a Buenos Aires, en el barrio San Telmo, ahí me tocó vivir cuatro años, mi viejo tuvo su negocio y con el golpe de estado en Argentina, tuvimos que volar y Estados Unidos fue quién nos abrió las puertas”.

Tapia desde pequeño ha tenido conexión con el fútbol, incluso integro las divisiones menores de Boca Juniors: “En febrero del ’77, fuí a probarme a Boca, quedé , y me habían puesto para jugar en la octava división de Boca, luego meses después fue el golpe de estado y tuvimos que rajar”.

Pese a vivir sólo 10 años en Chile, su cariño por Colo Colo no lo ha perdido, un afecto que fue criado desde pequeño: “Yo recuerdo de mi primer regalo de mis abuelos, el primer uniforme blanco y negro de Colo Colo, siempre lo llevo acá, incluso tengo un par de camisetas autografiadas, firmadas por algunos de los ex jugadores. Tengo mucha memoria de aquella final en la Copa Libertadores, incluso te digo más, tengo mucha memoria porque me recuerdo de haber visto cuando metieron al arquero Neff con pelota y todo, contra Independiente”.

Con una extensa carrera en diferentes medios internacionales, principalmente en ESPN, Luis Omar Tapia seleccionó las entrevistas más importantes de su carrera: “Fue una entrevista deportiva social, creo que fue al secretario general de Naciones Unidas a Kofi Annan, fue una entrevista que a mi me invitó el Real Madrid, porque Florentino Peréz le iba a hacer un regalo de una maqueta de plata del Santiago Bernabeú al secretario general y me invitan a mí y lo que hice, aproveché de hacerle una entrevista”.

“También con el presidente de la FIFA en su momento y luego una de las mejores entrevistas que hice, fui el primer medio de Univisión en Español en entrevistar a un jugador de la MLS que daba a conocer a todo el país que era homosexual, entonces yo creo que esas son las tres entrevistas más importantes de mi carrera”, agregó el narrador.

En la conversación con Aldo, Luis Omar también eligió su mejor relato: “En el 2005 en la final de la Champions League en Estambul, cuando juega el Milán con el Liverpool, y esa es la final que siempre yo digo la he denominado como la final que me tocó jugar como nueve y medio, porque más allá de que fue un gran partido, me tocó jugar de nueve y medio porque tenía a mi derecha a Mario Alberto Kempes y a mi izquierda tenía a Diego Armando Maradona como mis dos analistas para esa final”.

Al ser consultado por la actual situación social que vive Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, el periodista manifestó que: “Yo realmente me uno a todos ellos y por la simple razón de cuando a mi me tocó llegar a vivir acá a los Estados Unidos, aunque fue por ahí el ’77, ya había pasado mucho de lo que sucedía en las calles, especialmente en Washington, pero seguía la cuestión del racismo, las protestas y me tocó vivir en esa época que también fue bastante difícil”.

“Si me pudiera arrodillar ahora mismo, con respeto a lo que pasó con Floyd, también lo hago, pero también soy de las personas que creo que debemos respetar para que las cosas se enderecen y vayan por buen camino”, sentenció.

Revive la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Luis Omar Tapia en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.