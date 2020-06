¡Hay programación! Revisa el calendario del retorno de la Premier League

La Premier League volverá a partir del 17 de junio a puertas cerradas. Durante esta jornada, a través de una publicación en sus redes sociales la organización confirmó la programación de las tres primeras fechas.

El fútbol volverá con el duelo entre el Aston Villa y Sheffield United a las 13:00 horas, ese mismo día también jugarán Manchester City y Arsenal a las 15:15 horas

Una vez que todos los equipos se hayan puesto al día con los partidos, comenzará la fecha 30 con el 19 de junio con los partidos entre: Norwich City y Southampton (13:00 horas) y el duelo entre Tottenham Hotspur y Manchester United (15:15 horas).

El sábado 20 de junio continuará la jornada con los partidos: Watford vs Leicester City (07:30 horas), Brighton vs Arsenal (10:00 horas), West Ham United vs Wolverhampton Wanderers (12:30 horas) y AFC Bournemouth vs Crystal Palace (14:45 horas).

Mientras que el domingo 21 de junio habrán los siguientes partidos: Newcastle United vs Sheffield United (09:00 horas), Aston Villa vs. Chelsea (11:15 horas) y el partido más esperado de la fecha: Everton vs Liverpool (14:00 horas).

Finalizará la primera fecha del retorno del fútbol el lunes 22 de junio con el duelo entre Manchester City y Burnely (15:00 horas).

Los Reds están cómodamente en la punta de la tabla de la liga de Inglaterra con 82 puntos, su más cercano perseguidor es el equipo de Claudio Bravo que dirige Pep Guardiola con 57 unidades.

Revisa aquí las otras dos fechas programadas:

Jornada 31

Martes 23 de junio

13:00 horas Leicester City vs. Brighton & Hove Albion

15:15 horas Tottenham Hotspur vs. West Ham United

Miércoles 24 de junio

13:00 horas Manchester United vs. Sheffield United

13:00 horas Newcastle United vs. Aston Villa

13:00 horas Norwich City vs. Everton

13:00 horas Wolverhampton Wanderers vs. AFC Bournemouth

15:15 horas Liverpool vs. Crystal Palace

Jueves 25 de junio

13:00 horas Burnley vs. Watford

13:00 horas Southampton vs. Arsenal

15:15 horas Chelsea vs. Manchester City

Jornada 32

Sábado 27 de junio

07:30 horas Aston Villa vs. Wolverhampton Wanderers

Domingo 28 de junio

11:30 horas Watford vs. Southampton

Lunes 29 de junio

15:00 horas Crystal Palace vs. Burnley

Martes 30 de junio

15:15 horas Brighton & Hove Albion vs. Manchester United

Miércoles 1 de julio

13:00 horas AFC Bournemouth vs. Newcastle United

13:00 horas Arsenal vs. Norwich City

13:00 horas Everton vs. Leicester City

15:15 horas West Ham United vs. Chelsea

Jueves 2 de julio

13:00 horas Sheffield United vs. Tottenham Hotspur

15:15 horas Manchester City vs. Liverpool