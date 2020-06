Figura de Uruguay aseguró que Edinson Cavani ya perdonó a Gonzalo Jara por “el episodio del dedo”

Recordado es el episodio donde Gonzalo Jara protagonizó una singular jugada con Edinson Cavani durante el duelo entre Chile y Uruguay por la Copa América 2015, donde el chileno se avivó en una acción y para provocar al charrúa le toqueteó el trasero.

Aquella situación provocó la furia de Cavani, quien se fue expulsado y vio como su selección quedaba eliminada ante la Roja tras caer por la cuenta mínima en el choque por cuartos de final.

Pasados los años, su compañero en la escuadra uruguaya, Álvaro Pereira, conversó con radio Concepto y aseguró que el ariete ya disculpó al defensor criollo. “Gonzalo Jara en Estudiantes me tocó el tema con Cavani, me dijo fue una cagada lo que pasó, pero ya está son cosas que pasan en el fútbol, sabes las cosas que yo he hecho. Cavani lo perdonó“.

Pese a lo anterior, Pereira indicó que “cuando terminó el partido pensamos que estaba en el doping, y lo fuimos a buscar. Éramos como 10 que queríamos entrar ahí, pero no estaba. Me acuerdo que se formó una barrera de carabineros, ahí reculamos, somos guapos pero tampoco la pavada”.