Presidente de Huachipato analizó el retorno a las prácticas y respaldó candidatura de Antillo a la ANFP

Marcelo Pesce, presidente de Huachipato conversó con Los Tenores sobre la vuelta a los entrenamientos del cuadro acerero y la compleja situación de la ANFP.

En conversación con ADN Deportes, el directivo contó cómo fue la primera jornada de prácticas. “Nosotros terminamos el entrenamiento de forma normal. Hoy habíamos invitado a las autoridades para que nos acompañaran y monitorearan lo que estuvimos haciendo. Vino el Seremi de salud y la Seremi de trabajo para inspeccionar los temas sanitarios. Nos hicieron un par de recomendaciones muy leves. Después de eso se fueron, volverán a las 16 horas para ver si se había solucionado. Eso fue todo”.

De paso, aseguró que han seguido los mejores protocolos a nivel mundial para transmitir seguridad a sus jugadores. “Hemos sacado las mejores prácticas de las ligas europeas, trabajamos con epidemiólogos que están asesorando a la ANFP. Les hemos hecho dos tests completos a toda la gente que interviene en el estadio. Lo empezaremos a hacer el próximo lunes. Están trabajando siete jugadores con dos del cuerpo técnico en rectángulos de 500 metros cuadrados, lo mismo que se hace en Alemania. El Seremi alabó lo que estamos haciendo. En Talcahuano es un escenario muy distinto al que ocurre en Santiago”.

Sobre las medidas que han tomado, Pesce contó detalles de todas las indicaciones que han tomado. “Cambiamos todo el sistema del estadio, toda la señalética del club. Tienen que llegar en sus autos propios, no se usan camarines. Se bajan con mascarilla. Hay una alfombra sanitizada que los recibe. Se les toma la temperatura en una sala y en esta se le hace el test. Si no tiene ningún síntoma y la temperatura es baja, se pone las zapatillas. Entra a su rectángulo para el entrenamiento (…). Entre un jugador y otro debe haber 20-30 metros de diferencia. Ellos no paran en ningún momento”.

El presidente del club confesó quiénes son los dueños de la institución y aclaró el vínculo que tienen con Fernando Felicevuch. “Los dueños son tres en parte iguales: Marcelo Ambrosio, Victoriano Cerda y yo. En tanto, Fernando Felicevich es un representante con el que trabajamos bastante. Es un amigo, pero no tiene nada que ver con el club. Así como muchos representantes, él trabaja con nosotros”.

Sobre la candidatura de Lorenzo Antillo a la presidencia de la ANFP, Pesce respaldó al presidente del Audax Italiano. “Nosotros tenemos una afinidad con Audax Italiano. Lorenzo reúne bastante características que no han tenido los últimos presidentes, estamos trabajando con él en todo un programa de gobierno, tratando de que esté la mejor gente”.

Incluso criticó la gestión de Sebastián Moreno. “Lo que prometieron en el último programa de gobierno, no hicieron ni el 10%. Profesionalizar la ANFP es un tema que todos lo han dicho, pero nadie lo ha hecho”.