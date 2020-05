Lionel Messi: “Pienso que el fútbol, como la vida en general, no volverá a ser igual”

En Europa poco a poco van retomando la normalidad, aunque siempre con las medidas sanitarias respectivas para prevenir la pandemia del coronavirus que sigue afectando a todo el mundo y que llevará también al fútbol a adaptarse a nuevas condiciones.

En España por ejemplo, ya se alistan para el regreso al fútbol, sin público en las gradas y con diversas medidas de seguridad, como se ha aplicado en Alemania con el retorno de la Bundesliga.

La súper estrella del Barcelona, Lionel Messi, en conversación con “El País Semanal”, entregó sus reflexiones a lo que sucede en el mundo por el Covid-19: “En mi caso, tengo un sentimiento de pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por la pérdida de sus seres queridos y ni siquiera pudieron despedirlos”.

“Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas queridas, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”, agregó el compañero de Arturo Vidal en Barcelona.

Además se refirió al regreso a las prácticas y al fútbol en la liga española, con una particular mirada: “Pienso que el fútbol, como la vida en general, no volverá a ser igual”.

“El fútbol y el deporte en general seguro que se ven afectados. En la parte económica porque hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizás van a tener una situación más compleja tras el coronavirus. Y en la parte del desempeño profesional, porque la vuelta a los entrenamientos, a las competiciones y a lo que antes se hacía de una manera normal, ahora se va a tener que implantar de nuevo, pero de manera progresiva”, comentó “La Pulga”.

Para el 11 de junio está proyectado el retorno de la liga de las estrellas, con Messi y Vidal en cancha, aunque para el astro argentino, el contexto será distinto: “Será una situación extraña para todos los deportistas y para cualquiera que tenga que cambiar sus dinámicas habituales de trabajo”.