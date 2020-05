Comisión de cadetes elaboró una propuesta a la ANFP para el retorno del fútbol joven

Más de dos meses lleva paralizado el fútbol joven en nuestro país, debido a la emergencia sanitaria del Covid-19. Además, en marzo solo se alcanzaron a jugar dos fechas del Torneo de Apertura 2020, tras la suspensión causada por el estallido social en el país.

Recientemente se creó una comisión nacional de cadetes, que tuvo como objetivo trabajar en una propuesta de retorno del certamen formativo para el mes de septiembre o agosto, según la evolución de la pandemia. Las siguientes iniciativas deben ser validadas por el Consejo de Presidentes del ente rector.

Dicha propuesta consiste en dar por terminados los torneos que fueron iniciados durante el mes de marzo de 2020 en el fútbol joven, esto es, para las categorías de Iniciación (8, 9 y 10), Infantiles (11, 12, 13, 14) y Juveniles (Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 20).

“Esto, única y exclusivamente por los riesgos e imposibilidades que tendría llevarlas a cabo durante un eventual retorno de las actividades por parte de la autoridad sanitaria, la cual de ser posible deberá ser llevada de manera progresiva y prudente”, señaló la comisión de cadetes en un comunicado.

En la misma línea, se informó que “con la finalidad de dar continuidad al trabajo formativo de los clubes y seleccionados, se propone trabajar en una propuesta de retorno a la actividad de manera progresiva para los meses de agosto/septiembre, siempre y cuando las autoridades sanitarias así lo permitan“.

En este punto se busca privilegiar a las categorías mayores del fútbol joven, es decir, la Sub16, Sub17 y Sub20, “lo cual servirá de mucha ayuda para los clubes en la composición futura de sus planteles en 2021 y que adicionalmente ayudará a las selecciones en la preparación para los sudamericanos que eventualmente tendremos durante el próximo año, los cuales son clasificatorios para los Mundiales S17 y S20″, afirma el escrito.

No obstante, el panorama no es muy alentador, ya que Santiago aún se encuentra en cuarentena total y cada vez se suman más contagiados por el coronavirus. Por ende, estas fechas pueden cambiar y la espera por el regreso a la actividad se puede alargar aún más.

“La modalidad de estos torneos será trabajada por esta comisión en las próximas semanas, tomando en cuenta la evolución de la pandemia y las directrices que entregue la autoridad sanitaria al respecto“, continúa la propuesta.

Agrega que “en este sentido, se pretende incorporar a todos los clubes profesionales de esta asociación, juntándolos en grupos que reduzcan al máximo los traslados y puntos de contactos, priorizando así un sistema de campeonato por zonas, sin ascensos y descensos, que busque un retorno gradual lo más seguro posible para todos quienes participan de esta actividad”.

La comisión nacional de cadetes la integran Ariel Paolorossi, Fernando Vergara, Nelson Parraguez, Marcelo Ambrosio, Lorenzo Antillo, Jaime Pizarro, Jorge Guerrero, Luis Alberto Ramírez, Paulina Agüero y Diego Karmy.