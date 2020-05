Comité Olímpico Chileno justificó la elección de Francisca Crovetto como Premio Nacional del Deporte

Hace algunos días, el Ministerio del Deporte dio a conocer la elección del Premio Nacional del Deporte 2019, que recae en los representantes chilenos que han realizado una destacada participación durante el año mencionado.

En esta oportunidad el reconocimiento fue para la tiradora Francisca Crovetto, un decisión que causó algunos comentarios por dejar de lado nombres como el golfista Joaquín Niemann y el tenista Cristian Garin, que lograron tremendos desempeños en sus disciplinas.

Por esta razón, el Comité Olimpico Chileno emitió una declaración donde explica las razones de la elección que realiza el Estado, “el Premio Nacional del Deporte es un reconocimiento anual que entrega el Estado de Chile, y con el cual el COCH no tiene ninguna relación en su organización, coordinación ni decisión”, explica en primera instancia el comunicado.

Además, el documento explicó porque finalmente ni Joaquín Niemman ni Cristian Garin aparecieron como postulantes al premio. Desde el Coch expresan que “este discernimiento se hizo bajo el entendimiento de que no sólo el Comité Olímpico de Chile puede postular deportistas al Premio Nacional, asumiendo que existían los mecanismos para asegurar que las federaciones respectivas pudiesen nominarlos si así lo estimaban. Desconocíamos, al no ser organizadores de esta instancia, que las federaciones que no se han transformado en FDN –más del 75 por ciento del total- no tienen la facultad de hacerlo”.

Por otro lado, rechazaron “cualquier declaración que esboce que hubo la intención de perjudicar a algún deportista,

ya que esas actitudes son absolutamente opuestas a lo que nuestra institución ha obrado durante los últimos años”.

Finalmente aprovecharon la instancia para respaldar la decisión por la gran trayectoria de Francisca Crovetto y también emplazaron al Ministerio del Deporte a “promover las modificaciones legales que faciliten y amplíen los procesos de postulación al Premio Nacional para todos los deportistas que tengan los merecimientos”.