Miguel Riffo a 15 años del debut de Vidal: “Sabíamos que técnicamente era extraordinario”

A 15 años del debut profesional de Arturo Vidal en un empate 2-2 entre Colo-Colo y Deportes Melipilla, uno de sus compañeros en el plantel albo, Miguel Augusto Riffo, recordó con Los Tenores dicha jornada.

En conversación con ADN Deportes, el exjugador aseguró que “Arturo entró con mucha personalidad, ya sabíamos que técnicamente era extraordinario y marcaba diferencias en todo sentido. Es un lindo recuerdo y mirando su carrera desde que debutó hasta el día de hoy es maravilloso. Tener un chileno que tenga la carrera que ha hecho Arturo en todos estos años en la Selección Chilena, en Europa y además es impresionante la cantidad de tornos que ha ganado”, agregó el ex DT del Cacique.

Pero el entrenador de fútbol no se quedó ahí y siguió elogiando al volante del Barcelona. “Una de las cosas que marcaba a Arturo era su capacidad para superarse, de sacrificio o en muchas oportunidades no estaba considerado, pero eso le dio la fortaleza para trabajar mejor. Lo importante es que cuando le tocó jugar en el plantel profesional estaba preparado, no sólo en el tema físico, sino que en el teme mental, con su actitud dentro de un plantel grande, donde tiene que ir adaptándose y lo hizo de buena forma. Cuando empezó a jugar de titular el 2006 demostró una calidad tremenda. Llegamos a una final de Sudamericana y él tuvo un gran rendimiento”, comentó.

En esa misma línea destacó que “su evolución ha sido global. A sus 33 años juega en el mejor equipo del mundo. Físicamente es un monstruo y está en uno de los mejores momentos de su carrera que es un privilegio sea chileno”.

Respecto a su futuro el exdefensa confesó que “antes de la pandemia tuve algunos acercamientos con algunos equipos para dirigir, pero está todo en pausa”. Finalmente, no ocultó su deseo de regresar al Monumental. “Es una meta a futuro dirigir a Colo-Colo. Me formó ahí como jugador y entrenador. Con gusto asumiría esa responsabilidad”.