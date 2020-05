Nuevo director de la ANFP: No tiene sentido seguir dividiéndose en bloques o grupos

Jorge Aguilar, nuevo director de la ANFP analizó el estado actual del ente rector del fútbol chileno, que atraviesa una delicada crisis.

En conversación con La Tercera, Aguilar contó cuáles serán las tareas inmediatas en el corto plazo. “Los desafíos para esta época breve son básicamente planificar bien el retorno del fútbol; el tema del Canal del Fútbol, que está en el tapete; y programar como corresponde la elección de directorio”.

Ante la cantidad de conflictos internos que atraviesa la ANFP, el director llamó a evitar la división en bloques para no tener más disputas que culminen con crisis como esta. “Obviamente que el foco principal tiene que estar en la actividad, en lo que sea mejor para el fútbol chileno, sin partidismos de ninguna especie, pensando siempre en lo mejor para el total de los clubes. No veo otra forma de mirar esto hacia adelante. Seguir dividiéndonos en bloques, grupos, o como quiera llamárseles, no tiene ningún sentido porque no beneficia al fútbol”.

De paso, no descartó ni rechazó la opción de postular en alguna lista para las próximas elecciones. “Por el momento me circunscribo a esto. Voy a poner todo mi empeño en sacar adelante la tarea hasta el 31 de julio. Después se verá, depende de muchos factores, pero hoy no tengo ninguna posición tomada”.