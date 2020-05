Faustino Asprilla y su paso por el fútbol chileno: La U y su hinchada es lo más grande que tiene Chile

Estuvo solo una temporada en el fútbol chileno, pero dejó huella. El colombiano Faustino Asprilla fue el gran refuerzo del año 2003 en el mercado nacional, llegando a Chile para vestir los colores de la Universidad de Chile.

Con el paso de los azules, el “cafetero” se confesó un hincha más de los azules y no olvida su estancia, en ese entonces, en el Caracol Azul: “mi carrera en la Universidad de Chile fue muy especial. Es un equipo del que me gustó haber sido parte. Tengo buenos recuerdos. Cuando me llamaron yo estaba en Brasil, viajé y me reuní con la gente de la ‘U’”, comenzó contado en entrevista con la página oficial de la ‘U’.

“Me gustó el proyecto, la ciudad y todo lo que vi. Fue todo muy lindo. Fue muy buena experiencia, es un campeonato más difícil de lo que la gente cree. Hay buenos partidos y grandes jugadores en todos los equipos. Fue algo que realmente me sorprendió”, agregó el exdelantero.

Uno de los partidos más recordados por Asprilla es el “clásico universitario” de aquel año, cuando le marcó a la UC: “fue un partido bonito de principio a fin, con dos equipos que salieron a buscar el triunfo. Ellos tenían sus armas y nosotros las nuestras. Al final consigo marcar en los últimos minutos cuando parecía que estaba todo terminado. Siempre supe que hasta que los árbitros no piten el final, todo puede pasar. Por eso creí en esa jugada y vino el gol”, dijo.

Sobre cómo su nombre quedó en la memoria de los azules, Asprilla recordó “los momentos más lindos fue cuando entraba al campo de juego y toda la gente cantaba. Ellos me animaban. Lo más lindo fue la hinchada de Universidad de Chile porque todos estuvieron siempre ahí cantándome y animándome. Siendo que no llegué tan joven, y era un momento de mi carrera que estaba terminando, la gente me reconoció las cosas que hice y eso lo llevaré siempre en mi corazón”, aseveró.

“Siempre desde Colombia haciendo fuerza para que los jugadores y el club le sigan dando satisfacción a la mejor hinchada del mejor equipo de Chile. Es lo más grande que tiene Chile“, cerró el cafetero.